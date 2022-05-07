«Я будто в адском реалити-шоу, за которым просто наблюдает мир». Командир морпехов призвал эвакуировать военных из Мариуполя 7 мая, 22:08 Цей матеріал також доступний українською Разрушен российскими оккупантами Мариуполь, 3 мая 2022 года

Командир 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей Волына, который вместе с другими бойцами защищает Мариуполь от российских оккупантов, призвал всех приложить максимум усилий для эвакуации военных.

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Об этом говорится в его сообщении в Facebook за 7 мая.

По словам Волыны, кажется, что он вместе с другими военными оказались в «каком-то адском реалити-шоу», где они борются за жизнь, используют каждый шанс для спасения, «а весь мир просто наблюдает за интересным сюжетом».

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«Такие сценарии используют в фильмах и сериалах. Разница лишь в том, что это не фильм, а мы не выдуманные персонажи! Это реальная жизнь! Боль, страдание, голод, мучения, слезы, страх, смерть — все настоящее! Что меня удивляет? Цинизм! Человеческому цинизму нет предела! Есть общепринятые правила, они одинаковые для всех, заверенные кучей законов, подписей и печатей, но они не действуют! Тогда зачем они нужны?» — заявил он.

Волина добавил, что надеется на чудо, «на то, что высшие силы (в широком смысле этого слова) найдут решение для нашего спасения».

«И это адское реалити-шоу закончится… Высшие силы, мы ждем результата ваших действий… Время истекает, а время — это наши жизни!» — написал он.

Ранее Волына неоднократно обращался к мировому сообществу с призывом помочь деблокировать Мариуполь. В частности, к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану и папе римскому Франциску.

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