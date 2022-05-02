«Могилы в каждом дворе». Количество жертв агрессии РФ в Мариуполе продолжает расти, оккупанты не успевают вывозить тела — горсовет 2 мая, 17:56 Цей матеріал також доступний українською Могилы жителей Мариуполя, погибших в результате вторжения России в Украину (Фото:Маріупольська міська рада / Telegram)

В Мариуполе в каждом дворе могилы погибших мирных жителей, и российские оккупанты не успевают вывозить их тела. Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета в Telegram-канале.

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«"Они» — выкапывают и вывозят, а люди — снова захороняют новые тела. Многие тела вытаскивают из-под завалов. В городе сверхвысокая смертность из-за нехватки питьевой воды, пищи и лекарства", — рассказали в горсовете.



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Мэр Мариуполя Вадим Бойченко подчеркнул, что инфраструктура города практически уничтожена, и сейчас там «средневековые условия жизни», а количество жертв российской агрессии продолжает расти.

«Пока мы не видим никакого прогресса в налаживании человеческих условий для населения. Из-за полного отсутствия качественной медицинской помощи у людей с онкологией и хроническими заболеваниями почти не остается шансов… Поэтому сейчас только эвакуация поможет спасти людей», — сказал Бойченко.



Ранее советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что российские оккупанты сначала привозят в город «гуманитарку», а потом на этих же грузовиках вывозят тела погибших мирных жителей.

Чтобы скрыть следы своих преступлений, оккупанты привезли в Мариуполь не менее 13 мобильных крематориев. Также журналисты и власти Мариуполя сообщали об обнаружении по меньшей мере трех массовых захоронений мирных жителей.

2 мая более 100 жителей Мариуполя, среди которых женщины, дети и пожилые люди, прибыли в Запорожье.

Вечером 1 мая президент Владимир Зеленский заявил, что эвакуация мирных жителей с завода Азовсталь, который находился под постоянными обстрелами российских оккупантов, началась. Эвакуация проходит при поддержке ООН и Международного Комитета Красного Креста. До этого российская сторона срывала эвакуацию или силой вывозила мариупольцев на оккупированные территории и в Россию.

Первые кадры эвакуации людей с завода Азовсталь в Мариуполе https://www.youtube.com/embed/Bzg1TEgTP-k

Мариуполь заблокирован российскими оккупантами два месяца. Они систематически обстреливают гражданскую инфраструктуру города, там нет воды, света, тепла и связи. По предварительным оценкам, из-за действий россиян погибли до 22 тысяч мирных жителей города.



В подземных укрытиях завода Азовсталь, который постоянно подвергается российским обстрелам и авиаударам, вместе с защитниками города находились не менее 1000 мирных жителей — женщины с детьми, пожилые люди и семьи украинских военных. Зная об этом, россияне продолжали наносить массированные удары по территории Азовстали. Всего, по подсчетам украинских властей, в Мариуполе могут быть заблокированы около 120 тысяч мирных жителей.



Защитники Мариуполя, которые обороняют город в полном окружении, готовы эвакуироваться при поддержке третьей стороны со своим оружием, забрав раненых и тела погибших. Они неоднократно просили применить к ним процедуру «extraction» («экстракции»).

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