Каждый день 10−15 человек в Мариуполе обращаются к врачу с признаками холеры или дизентерии — советник мэра

17 июня, 19:46
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Российские оккупанты на улицах разрушенного Мариуполя (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты на улицах разрушенного Мариуполя (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В захваченном и разрушенном россиянами Мариуполе каждый день 10−15 человек обращаются за медицинской помощью с симптомами холеры или дизентерии. Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрюшенко.

«Источники из круга коллаборантов сообщают о ежедневных обращениях 10−15 человек с симптомами холеры или дизентерии (диарея, рвота, головные боли). Реагентов для тестирования нет — все вывезено оккупантами. Антибиотиков — нет», — пишет он в Telegram.

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По его данным, людей с этими симптомами просто отправляют домой, а оккупанты ограничили общение с российских военных с мариупольцами в больницах.

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«Сами оккупанты ничего не делают, даже не введен запрет на продажу живой рыбы, как одного из самых больших рисков заболевания», — написал он.

Также по данным Андрюшенко, в Мариуполе выросло количество ампутаций конечностей у больных сахарным диабетом за последнюю неделю из-за низкого качества и нехватки инсулина в городе.

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6 июня советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что российские оккупационные власти начинают закрывать захваченный Мариуполь на карантин. В ВОЗ начали подготовку к возможной вспышке холеры в городе.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщал, что в городе российские оккупанты из-за вспышки инфекций начали отделять военные поселения от жителей города. Он говорил, что из-за проблем с водоснабжением городу угрожает инфекционная катастрофа, до конца года могут умереть еще более 10 тысяч человек.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Мариуполь Война в Украине Холера

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