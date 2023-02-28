Есть ли жизнь после смерти. Как выглядит сегодня оккупированный Мариуполь и чем занимаются его жители — фоторепортаж
Тысячи свежих могил, изуродованные дома, опустошения и бедность: так после года борьбы и оккупации выглядит крупный промышленный город на побережье Азовского моря. NV публикует подборку февральских форографий Мариуполя, сделанных корреспондентом Reuters.
В мае 2022 года после почти трехмесячной осады и кровопролитных боев Мариуполь оккупировали российские войска. До начала полномасштабного вторжения в этом портовом городе проживало около 450 тыс. человек. За время осады половина горожан уехали, десятки тысяч погибли.
К моменту, когда в мае последние украинские защитники покинули меткомбинат Азовсталь и по приказу командования сдались в плен, Мариуполь из крупного промышленного центра превратился в руину.
Фотографии, сделанные в первой половине февраля 2023 года, рассказывают о том, как сейчас живет временно оккупированный украинский город.