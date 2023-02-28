Тысячи свежих могил, изуродованные дома, опустошения и бедность: так после года борьбы и оккупации выглядит крупный промышленный город на побережье Азовского моря. NV публикует подборку февральских форографий Мариуполя, сделанных корреспондентом Reuters.

Тысячи свежих могил, изуродованные дома, опустошения и бедность: так после года борьбы и оккупации выглядит крупный промышленный город на побережье Азовского моря. NV публикует подборку февральских форографий Мариуполя, сделанных корреспондентом Reuters.

В мае 2022 года после почти трехмесячной осады и кровопролитных боев Мариуполь оккупировали российские войска. До начала полномасштабного вторжения в этом портовом городе проживало около 450 тыс. человек. За время осады половина горожан уехали, десятки тысяч погибли.

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К моменту, когда в мае последние украинские защитники покинули меткомбинат Азовсталь и по приказу командования сдались в плен, Мариуполь из крупного промышленного центра превратился в руину.

Фотографии, сделанные в первой половине февраля 2023 года, рассказывают о том, как сейчас живет временно оккупированный украинский город.

Жительница Мариуполя рассматривает прилавок с мясом на местном рынке. После оккупации цены здесь ощутимо выросли, признают горожане / Фото: Alexander Ermochenko / REUTERS

Торговый ряд на рынке в Мариуполе / Фото: Alexander Ermochenko / REUTERS

Житель Мариуполя сидит возле многоэтажек, разрушенных во время обстрелов / Фото: Alexander Ermochenko / REUTERS

Рядом с разрушенными домами оккупанты возводят новые жилые кварталы. В новостройки заселяют преимущественно российских военных и коллаборантов / Фото: Alexander Ermochenko / REUTERS

За спиной 65-летней пенсионерки Татьяны Бушлановой – развалины многоэтажки, в которой жила ее семья. Здание снесли из-за значительных повреждений от обстрелов / Фото: Alexander Ermochenko / REUTERS

Бушланова с мужем переехали в частный дом, принадлежавший молодой паре Андрею и Марине. Те погибли во время захвата города войсками РФ, а их кошка Алиса осталась жить с новыми хозяевами / Фото: Alexander Ermochenko / REUTERS

Здание драматического театра в Мариуполе, которое в марте 2022 года служило укрытием для сотен мирных жителей и было разбомблено оккупантами, частично снесли, огородив баннерами с портретами русских писателей / Фото: Alexander Ermochenko / REUTERS

Экскаватор сносит поврежденную обстрелами многоэтажку / Фото: Alexander Ermochenko / REUTERS

Рабочие опускают гробы в братскую могилу на старокрымском кладбище неподалеку от Мариуполя / Фото: Alexander Ermochenko / REUTERS

Российская бронетехника едет мимо памятника сталевару на въезде в Мариуполь со стороны Донецка / Фото: Alexander Ermochenko / REUTERS