«Кадыровцы крышуют краденый металл». Мариуполь заселяют гражданскими оккупантами из РФ, а украинцев подталкивают к самоэвакуации. Интервью 15 декабря, 13:14 Эксклюзив НВ Мариуполь, 3 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Pavel Klimov)

Россия завезла в Мариуполь 35 тысяч гражданских оккупантов и их количество растет, сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

По его словам, они обеспечены электричеством, отоплением и прочими благами. В то же время в отношении 80 тысяч мариупольцев оккупанты осуществляют другую политику. Ее Андрющенко называет холодомор.

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В интервью Радио НВ советник мэра рассказал, как выживают мариупольцы, на что надеются, а также о том, как обогащаются оккупанты на кроваво захваченной территории.

— Пришла зима, а за ней — морозы, разрушенный город с разрушенными коммуникациями. Мы вообще можем представить, как сейчас выживают люди в Мариуполе?

— Думаю, нет. На самом деле это невозможно представить. Даже фантазии не хватит для понимания того, что там происходит. Потому что это настоящий зимний ад.

Все то, о чем мы говорили, начиная с мая, с июня стало реальностью. Примерно у 20−25% [жителей] есть отопление в городе Мариуполе. Речь идет, если говорить об абсолютных цифрах, о примерно 80 тысячах мариупольцев без отопления. Из этих 80 тысяч могут обогреваться каким-то образом электрообогревателями, буржуйками еще 20−30 тысяч.

Все остальные — это замерзающий город. И как люди выживают, неясно.

Помимо отсутствия центрального отопления, наружу выходит другая проблема. Если включаются электрообогреватели в таком количестве, то понятно, что по результатам восстановления электроснабжения и как оно сделано, оно просто горит. Горит проводка, горят трансформаторы.

Людям нечем обогревать свои дома. То есть ситуация действительно становится критичной. И хуже всего, что оккупационные власти делают вид, что ничего не происходит. Совершенно.

Единственный путь для спасения людей на сегодня — это просто вывозить их, потому что отопления нет, электричества нет, пунктов обогрева нет, никто их не готовит, переселять людей некуда. Такой зимний хаос на самом деле. И в ближайшие дни будет опускаться еще температура. Непонятно, до чего там дойдет город.

— Что удерживает гражданское население? Есть ли возможность у них уехать из настолько разрушенного города? И куда они могут уехать?

— Уехать могут. К сожалению, единственный путь для выезда — это территория РФ, и дальше на контролируемую Украиной территорию выехать невозможно по ряду причин, созданных оккупантами. Но уехать можно.

Почему люди не уезжают? Это сверхсложный вопрос на самом деле, на который, по-видимому, нет простого ответа, простого понимания, зачем они продолжают жить в разрушенных домах и замерзая? Но оно какое-то есть.

Во-первых, это психологическое состояние. Это какая-то глубокая психологическая травма, не позволяющая людям принимать разумные и прагматические решения. С другой стороны, все хватаются за эту надежду, что в конце концов все же что-нибудь наладится, хотя оно точно уже не наладится. Потом еще очень большой страх от того, что ты уедешь, а твою квартиру заберут и разграбят. И люди держатся за этот последний островок того, что у них осталось, готовы зимовать пока в этом холоде, пока есть еще какая-то надежда. Другого нормального, логического, прагматичного ответа, почему не едут, его нет.

Понятно, что есть люди, которые не могут уехать из-за физических недостатков, из-за возраста и так далее. Но ведь это не большинство мариупольцев. Люди остаются в городе и чего-то ждут. Чего ждут? Непонятно.

Увеличение количества могил на Старокрымском кладбище в Мариуполе. 29 марта 2022 (наверху), 30 ноября 2022 (внизу). / Фото: Maxar Technologies/Handout via REUTERS

Постоянно обращаются к этой оккупационной власти, уже записывают какие-то видео с обращениями к «дорогому Владимиру Владимировичу» — это просто какое-то сплошное унижение.

Мы смотрим на это. Еще год назад если бы какой дом остался на трое суток без света в Мариуполе, то это была бы революция, с нами бы разговаривали не так, как разговаривают сейчас с оккупационными властями. На коленях вымаливают, чтобы им дали что-нибудь. При том, что нужно просто собирать вещи и уезжать из этого города, чтобы перезимовать.

Но мы уверены, что такая политика, которая внедряется в Мариуполе, этот холодомор — достаточно сознательная штука. Людей действительно подталкивают к самоэвакуации. Понятно, что до этого дойдет, никто там насмерть замерзать не собирается, я думаю.

Одновременно с этим: россияне же не мерзнут. 35 тысяч на сегодняшний день гражданских оккупантов в городе, их количество растет. Я молчу о военном присутствии. И у них все хорошо. У них есть свет, у них есть тепло, у них есть условия. И у них нет тех проблем, которые есть у обычных гражданских мариупольцев.

— Гражданские оккупанты — это те, кого они завезли в Мариуполь из России? Их селят в каких-нибудь специальных районах, где есть и тепло, и электричество, и вода?

— Во-первых, им обустраивают отдельные строительные города, которые снабжены мобильными котельными, генераторами на всякий случай. То есть, там есть все условия. Еще делают и для военных, и для строителей уцелевшие квартиры, находящиеся в домах, где есть вся инфраструктура. Такие же дома тоже есть, но закрыты, потому что люди находятся в эвакуации. Их просто открывают и расселяют там россиян.

И это стало обычной практикой. Говорят, эти квартиры безхозные — «люди не стали на учет в так называемую „ДНР“, поэтому эти квартиры принадлежат „молодой республике“ и России». И расселяют там и гражданских, и военных оккупантов. Поэтому у россиян, к сожалению, там все хорошо. Не хорошо у украинцев.

— Как вы думаете, чувствуют приближение Хаймарсов?

— С одной стороны, чувствуют. Некоторые пытаются отрицать, потому что все понимают, что возвращение Украины — это снова боевые действия, не хотят переживать. Мы же сейчас не об откровенно проукраински настроенном населении, которое, разумеется, ждет с первого дня оккупации.

Впервые, разговаривая с нашими людьми в городе, мы услышали, что распространяется массовое мнение: неужели Украина нас бросила, неужели она возвращаться не будет? Речь идет о достаточно маргинальных слоях населения. То есть людей, не имеющих ни устойчивой проукраинской, ни устойчивой пророссийской позиции. То есть «ни за белых, ни за красных». Есть и такие. Вот им уже стало доходить.

— Я понимаю, что есть часть людей, которые считают счастьем, если в их дом влетит российская авиабомба или ракета. К сожалению, и такие люди есть, потому что оно из России прилетело. Мы сейчас не об этих говорим. Мы говорим о тех, кто или имел какой-то нейтральный статус, или все же знает, что Мариуполь — это Украина.

— Да, общественные настроения меняются, безусловно. Потому что очень легко кормить надеждой в таком городе, даже в его разрушенном состоянии, как Мариуполь. Летом и весной, когда все зеленое, когда жизнь бьет ключом, когда тепло — это одна история. А когда уже нет листьев и все руины наружу, безумный снос домов, ты видишь свой город, и сам его не узнаешь.

Есть такой квест среди некоторых мариупольцев: кто-то выкладывает сейчас фотографию какого-то дома и пишет «узнай, где это?» И не узнаем. Потому что город изменился не просто боевыми действиями, а этими демонтажами домов меняется кардинально, не узнаешь. Вместо жилых кварталов у тебя пустыня просто.

И это действительно влияет на общественные настроения, и надежда падает. Просто у людей разрывает батареи дома, у них дома каток. Очень сложно этим людям объяснять, что все хорошо.

На спутниковом снимке видны разрушенные многоэтажки на востоке Мариуполя. 30 ноября 2022 года / Фото: Maxar Technologies/Handout via REUTERS

— А что-то строят?

— Что-то строят. Просто оно несопоставимо. Если строится 20 домов на сегодняшний день разной этажности — три этажа, пять этажей, девять этажей, а снесено около 40 домов. Это о цифрах. И сносят девятиэтажки. Это несопоставимые цифры, людей некуда переселять даже.

И еще одна вещь. Наехавшие гражданские оккупанты, они же никуда не собираются. И никуда не собираются даже после окончания работ. Им здесь все нравится. Они уверены, что эти дома, что они строят, строят для себя, а не для мариупольцев.

И планируют весной перевезти свои семьи в Мариуполь и расселяться, потому что это гораздо лучше, чем какая-то там Якутия, Дальний Восток и центральная полоса России. Здесь достаточно комфортабельный климат, достаточно комфортные условия. Плюс — новое жилье. Чего не оставаться? Зарплата на сегодняшний день в Мариуполе в два-три раза выше аналогичных в России для россиян. Поэтому «красота»!

— Видели эти ролики из Крыма о том, что «вообще не хочу уезжать из Крыма». А зарплаты в несколько раз выше, чем в РФ, это потому, что дают такие «подъемные», чтобы туда ехали граждане России?

— Да, поощряют. Такой стимул поощрения для строителей. Действительно, все говорят, что гораздо выше, чем в Москве или в Питере. И установился такой уровень, неизвестно, сколько он еще продержится.

— Что «кадыровцы» делают в городе?

— А их там что-то не очень видят. Они выполняют сейчас функцию «крышевания» краденого металла. У них все хорошо.

— Я думал, что все уже порезали и вывезли.

— Да ну! Чтобы все порезать, нужны годы на самом деле. Это не так просто и не так быстро, а самое главное — это просто золотая жила.

Если сравнивать, что в Мариуполе самого ценного из ресурса осталось, что надо россиянам и на чем они зарабатывают больше всего, это металлолом. Его просто много.

Представьте себе комбинат Ильича — это десятки гектаров металлолома. Просто разного. Завод Азовмаш… То есть, там резать не перерезать. Там полмира можно обеспечить металлоломом, который будет украден из Мариуполя.

По сути, у них такие планы и есть. Они хотят запустить уцелевшую электроплавильную на заводе Азовэелектромаш и переплавлять металлолом на какие-то чушки (металлические слитки — ред.), чтобы удобнее было транспортировать его.

Металлолом в России не под санкциями. То есть металлопрокатом они торговать не могут, а металлоломом — могут. А спрос в металлургии на металлолом на сегодняшний день даже выше руды. Потому что белая металлургия в тренде.

То есть им даже ничего не нужно, ни уголь тот донбасский. Есть зерно, есть металлолом — все, золото.

— Они ворованные и зерно, и уголь, и металлолом вывозят и продают наружу за границу?

— Да. Для этого они используют в том числе сирийские схемы. По крайней мере, пока было судоходство, это выглядело следующим образом. Планировался вывоз металла, и тестовые партии уехали. Сейчас, как они вывозят его из России, не могу сказать, не хочу придумывать.

Но первые суда [уходили так]. У Керчи стоят большие баржи с кранами в условно нейтральных водах. Как ни странно, даже несмотря на войну есть нейтральные воды между нами и Россией на Черном море. И в этих нейтральных водах стоят для перевалки. Туда заходит маленькое российское судно, переваливает на большее грузовое судно, и оно идет в Сирию. И уже по дороге на документах оно становится совсем под другой флаг, нормально можно им торговать. Это ведь так обходят санкции на самом деле не только с зерном и металлоломом.

Насколько сейчас это усложнилось, сложно сказать. Но до этой фазы войны это работало именно так.