Зеленский обещает продолжать попытки доставить гуманитарный груз в Мариуполь

14 марта, 02:42
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Украинское руководство продолжает попытки доставить гуманитарный груз в Мариуполь (Фото:Armed Forces of Ukraine/Handout via REUTERS)

Украинское руководство продолжает попытки доставить гуманитарный груз в Мариуполь (Фото:Armed Forces of Ukraine/Handout via REUTERS)

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что попытки доставить гуманитарный груз в осажденный российскими оккупантами Мариуполь будут продолжаться.

В своем видеообращении украинский лидер заявил, что гуманитарный коридор в город был перекрыт, хотя украинская сторона сделала все, что необходимо.

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«Обеспечили тишину. Российские войска сорвали движение груза и автобусов», — отметил Зеленский.

Президент Украины заверил, что попытки доставить гуманитарный груз в Мариуполь будут продолжаться до тех пор, пока не удастся помочь нашим людям.

«[Уже] сработали более десяти гуманитарных коридоров. Киевская область, Луганская область… За сутки спасены 5550 человек. За шесть дней — уже более 130 тысяч», — указал Зеленский.

Накануне гуманитарный груз для Мариуполя снова не смог заехать в город. Колонна для эвакуации остановилась в Бердянске из-за обстрелов войск РФ, свое движение она попытается продолжить в понедельник, 14 марта.

Редактор: Андрей Синявский

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Теги:   Мариуполь Российская агрессия Гуманитарная помощь Гуманитарный коридор Владимир Зеленский Война России против Украины

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