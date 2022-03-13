Гуманитарный груз для Мариуполя снова не смог заехать в город из-за обстрелов оккупантов — Верещук 13 марта, 20:04 Цей матеріал також доступний українською Жители Волновахи Донецкой области, 11 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Гуманитарный груз для Мариуполя снова не смог заехать в город. Колонна для эвакуации остановилась в Бердянске из-за обстрелов войск РФ, свое движение она попытается продолжить в понедельник, 14 марта.

Об этом сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в эфире украинских телеканалов.



«Сегодня, как вы знаете, враг снова атаковал с воздуха. С лица земли стерты и дома и церкви. Многие погибшие — гражданские», — сказала она.



Верещук также отметила: по поводу эвакуации из Мариуполя обращаются посольства Греции и Турции, миссии ОБСЕ, МККК, призывая спасти их граждан и работников.



«Мы, как украинская сторона, понимаем: ключ в руках у [российского диктатора Владимир] Путина. На его руках кровь жителей Мариуполя», — добавила министр.



В то же время она сообщила, что гуманитарные коридоры в Луганской и Киевской областях сработали — оттуда выехали тысячи человек. Всего благодаря гумкоридорам удалось эвакуировать более 140 тысяч человек, добавила Верещук.



Более десяти дней Мариуполь находится в полной блокаде и под непрерывными обстрелами российских войск. Уничтожены, в частности, детская больница, роддом и технический университет, точное количество разрушенных объектов инфраструктуры установить сейчас невозможно. Украина отправила в город 100 тонн гуманитарного груза с водой, едой и медикаментами.

13 марта президент Владимир Зеленский заявил, что Мариуполь остается ключевой задачей.



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