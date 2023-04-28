«Люди несли своих мертвых детей». Интервью NV с фотографом Евгением Малолеткой о работе в осажденном Мариуполе и начале вторжения РФ 28 апреля, 19:15 NV Премиум Украинский военный на фронте недалеко от Бахмута, Донецкая область (Фото:evgenymaloletka/Instagram)

Евгений Малолетка, фотограф, в интервью Radio NV рассказал, как начиналось вторжение Российской Федерации в Украину и о работе в Мариуполе во время кровавого штурма города оккупантами.

— Хочу начать с такого вопроса, может быть, странного. Как вы? В смысле, что вы были много где, кроме Мариуполя. Вы были на Донбассе и в Бахмуте, и в Угледаре. Есть такой стереотип, что между фотографом и происходящим есть дистанция в виде камеры. Но это так, мне кажется, не работает. Как вы считаете?

Видео дня

— Это верно, что оно не работает. Вы знаете, после Мариуполя есть один такой пласт работы, который был другой, другая ситуация. Украина наступала, отбивала освобожденные территории или когда вообще русские наступали на Донбассе и фронт двигался в нашу сторону. Все это было немного по-другому. И камера, она будто тебя защищает, становится как будто отдельным фильтром, но это не так. Потому что все равно вечером ты просматриваешь эти работы, или просматриваешь тот материал, который уже накопился за какой-то промежуток времени, ты все равно его редактируешь, пересматриваешь.