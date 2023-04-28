«Люди несли своих мертвых детей». Интервью NV с фотографом Евгением Малолеткой о работе в осажденном Мариуполе и начале вторжения РФ

28 апреля, 19:15
NV Премиум
Поделиться:
Украинский военный на фронте недалеко от Бахмута, Донецкая область (Фото:evgenymaloletka/Instagram)

Украинский военный на фронте недалеко от Бахмута, Донецкая область (Фото:evgenymaloletka/Instagram)

Автор: Алексей Тарасов

Евгений Малолетка, фотограф, в интервью Radio NV рассказал, как начиналось вторжение Российской Федерации в Украину и о работе в Мариуполе во время кровавого штурма города оккупантами.

— Хочу начать с такого вопроса, может быть, странного. Как вы? В смысле, что вы были много где, кроме Мариуполя. Вы были на Донбассе и в Бахмуте, и в Угледаре. Есть такой стереотип, что между фотографом и происходящим есть дистанция в виде камеры. Но это так, мне кажется, не работает. Как вы считаете?

Видео дня

— Это верно, что оно не работает. Вы знаете, после Мариуполя есть один такой пласт работы, который был другой, другая ситуация. Украина наступала, отбивала освобожденные территории или когда вообще русские наступали на Донбассе и фронт двигался в нашу сторону. Все это было немного по-другому. И камера, она будто тебя защищает, становится как будто отдельным фильтром, но это не так. Потому что все равно вечером ты просматриваешь эти работы, или просматриваешь тот материал, который уже накопился за какой-то промежуток времени, ты все равно его редактируешь, пересматриваешь.

Теги:   Россия Украина Российско-украинская война Радио NV Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X