The Wall Street Journal показал карту разрушений Мариуполя из-за боевых действий 20 апреля, 01:09 Цей матеріал також доступний українською Мариуполь находится в осаде с 1 марта (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Издание The Wall Street Journal опубликовал карту разрушений осажденного российскими оккупантами Мариуполя в результате боевых действий.



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Как сообщает издание, анализ радарных данных со спутников, проведенный компанией Masae Analytics, которая использует спутниковые данные для оценки повреждений зданий, показал, что по состоянию на 5 апреля пострадала большая часть города.

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Фото: Emma Brown/THE WALL STREET JOURNAL

Отмечается, что бои сравняли с землей большую часть Мариуполя, который более месяца находится в осаде захватчиками из РФ.

Фотография поврежденных домов с дрона 3 апреля / Фото: PAVEL KLIMOV/REUTERS

Очагом боевых действий стали районы вокруг двух крупных металлургических заводов, Азовстали и Металлургического комбината имени Ильича, где раньше работало около 40 тыс. человек.

Разрушенные дома возле металлургического комбината «Азовсталь», 28 марта. / Фото: ALEXANDER ERMOCHENKO/REUTERS

На спутниковом снимке, предоставленном Maxar Technologies, видны повреждения на заводе «Азовсталь» в марте / Фото: MAXAR TECHNOLOGIES/SHUTTERSTOCK

Мужчина возле металлургического комбината имени Ильича в апреле / Фото: ALEXANDER ERMOCHENKO/REUTERS

Ранее заместитель командира полка Азов с позывным Калина заявил, что мариупольский завод Азовсталь «разбомблен и уничтожен практически полностью», россияне сбрасывают на него сверхмощные бомбы, а под завалами находится «очень много людей».

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что зона Азовстали действительно находится под бомбардировкой сверхтяжелых бомб, но там давно никого нет, особенно в здании больницы, которая была разрушена до этого.



Мариуполь находится в осаде россиян с 1 марта. В городе нет воды, света, тепла и связи. По вине россиян погибли до 22 тысяч мирных жителей города. Погибших, которых некому похоронить, коммунальные службы хоронят в братских могилах. Могилы также появились во дворах жилых домов и на улицах города. Чтобы скрыть следы своих преступлений, российские оккупанты привезли в Мариуполь по меньшей мере 13 мобильных крематориев.



Украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что более 100 тысяч мирных жителей, которые остаются в Мариуполе, страдают от нехватки воды и еды.



Украинские защитники с начала полномасштабного вторжения России противостоят превосходящим силам противника в Мариуполе в условиях гуманитарной катастрофы, вызванной постоянными российскими обстрелами. Зеленский говорил, что оккупанты разрушили 95% зданий в городе.

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