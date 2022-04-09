В результате пыток российских оккупантов. Под Мариуполем умер 78-летний писатель и журналист Евгений Баль 9 апреля, 20:47 Цей матеріал також доступний українською Писатель и журналист Евгений Баль (Фото:Андрей Белецкий / Telegram)

От рук российских захватчиков погиб украинский журналист, писатель, волонтер, член Национального союза журналистов Украины и Национального союза писателей Евгений Баль.

Война России против Украины — главные события 9 апреля

Об этом сообщили в Национальном союзе журналистов Украины (НСЖУ).



По сообщению НСЖУ, 78-летний Евгений Баль попал в плен российских оккупантов 18 марта. Оккупанты захватили писателя у него дома, в селе Мелекино, что под Мариуполем.

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Поводом для захвата 78-летнего мужчины стали якобы его компрометирующие фото с украинскими военными.

По информации Лины Кущ, первого секретаря НСЖУ, дом Евгения Баля "перевернули вверх дном", а самого писателя забрали "на подвал", где жестоко избили. Евгения Баля пытали три дня, после чего отпустили.

2 апреля Евгений Баль умер. Это произошло в результате пыток российских оккупантов.

"Капитан 1 ранга в отставке, моряк-подводник Евгений Баль в последние годы писал и издавал книги, воспоминания, с начала войны на Донбассе в 2014 году активно включился в помощь военным и мирным жителям", - отметили в НСЖУ.

В НСЖУ также добавили, что Баль часто проводил встречи с морскими пехотинцами, морскими пограничниками, бойцами полка Азов и со многими другими военными, защищавшими Мариуполь и Украину.

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