«Месяц жил в подвале после того, как квартиру разрушили». Мариупольцы, прибывшие с эвакуационной колонной в Запорожье — фото 15 мая, 03:28 Цей матеріал також доступний українською Эвакуировавшиеся из Мариуполя в центре помощи в Запорожье, 14 мая 2022 года (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Колонна автомобилей и фургонов с эвакуированными из Мариуполя после нескольких дней ожидания прибыла в Запорожье. Агентство Reuters опубликовало фотографии из города и поговорило с несколькими мариупольцами.

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74-летний Николай Павлов рассказал агентству, что месяц жил в подвале после того, как его квартиру разрушили. Родственник «окольными путями» смог вывезти его в Бердянск, рассказал мужчина.



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«Мы еле доехали, среди нас было много пожилых людей… поездка была ужасной. Но оно того стоило», — сказал он.

63-летняя Ирина Петренко рассказала, что осталась в Мариуполе, чтобы ухаживать за 92-летней матерью, которая позже умерла:

«Мы похоронили ее рядом с ее домом, потому что хоронить было негде».

27-летняя Юлия Пантелеева сказала Reuters, что дом ее родителей подвергся авиаудару, в нем выбило все окна:

«Я не могу перестать представлять себе, что могло случиться с нами, если бы мы остались дома».

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Ранее советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что колонна с мариупольцами, в которой было до 1000 автомобилей, более трех дней ждала пропуска, и в субботу наконец смогла доехать до Запорожья.

Мариуполь остается заблокированным российскими оккупантами почти три месяца. Действия российских военных привели к масштабной гуманитарной катастрофе. Оккупанты разбомбили жилые кварталы города и гражданскую инфраструктуру и блокируют гуманитарную помощь, там погибли по меньшей мере 25 тысяч жителей.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщал, что из-за проблем с водоснабжением городу угрожает инфекционная катастрофа, до конца года могут умереть еще более 10 тысяч человек. Украинский омбудсмен Людмила Денисова сказала, что оставшиеся в Мариуполе почти 170 тысяч жителей страдают от голода из-за действий российских оккупантов.



Оккупанты заметают следы своих зверств и военных преступлений, сжигая тела людей в мобильных крематориях и свозя их в братские могилы. Часть мариупольцев вывозят на территорию ОРДО или в Россию, заставляя проходить через «фильтрационные» лагеря.



Президент Украины Владимир Зеленский 7 мая заявил, что c завода Азовсталь удалось вывезти более 300 гражданских, идет подготовка ко второму этапу эвакуационной миссии — будут спасать раненых и медиков. 10 мая глава государства сообщил, что Россия не дает согласия ни на один из предложенных Украиной вариантов спасения украинских военных в Мариуполе.



Защитники Украины на заводе Азовсталь в Мариуполе держат оборону в полном окружении и предпринимают попытки контратаковать, идут тяжелые бои. Войска РФ наносят по Азовстали по несколько десятков ударов в сутки, используют авиацию, танки и тяжелую артиллерию.



На Азовстали остаются около тысячи украинских защитников, сотни из которых ранены. Они готовы эвакуироваться при поддержке третьей стороны со своим оружием, унеся раненых и тела погибших. Защитники неоднократно просили применить к ним процедуру extraction (экстракции) и сообщали, что у бойцов проблемы с пищей, водой, лекарствами, боеприпасами.



Сейчас Украина ведет переговоры об эвакуации 60 человек, среди которых тяжелораненые защитники Мариуполя и медики.



У парней на Азвостали время идет максимально быстро – Ольга Малюченко https://www.youtube.com/embed/IxSL6SqBL4k

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