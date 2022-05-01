Эвакуация с Азовстали. Коридоры для жителей других районов Мариуполя откроют утром 2 мая — горсовет 1 мая, 19:02 Цей матеріал також доступний українською Мариуполь, разрушенный российскими оккупантами, 22 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В Мариуполе проходит эвакуация гражданских с территории завода Азовсталь, эвакуация из других районов перенесена на утро 2 мая. Об этом сообщает Мариупольский горсовет в Telegram-канале.

Обновлено в 23:30. Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко уточнил, что начало эвакуации переносится на 07:00.

Эвакуация с территории Азовстали проходит при поддержке ООН и Красного Креста, больше подробностей сообщат позже.

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«С учетом безопасности эвакуация мирного населения Мариуполя, находящегося в других районах города, перенесена на понедельник (2 мая). Начало в 08:00 возле ТРЦ Порт Сити», — добавили в горсовете.



Вечером 1 мая президент Владимир Зеленский заявил, что эвакуация гражданских с находившегося под постоянными обстрелами российских оккупантов завода Азовсталь началась. Первая группа из около 100 человек направляется на подконтрольную территорию, завтра их будут встречать в Запорожье.

Глава украинской делегации на переговорах с Россией Давид Арахамия подчеркнул, что операция по эвакуации, которая идет третий день — самая тяжелая с начала полномасштабной войны. Эвакуация будет продолжаться.

30 апреля замкомандира полка Азов Святослав Паламар заявил, что в Мариуполь приехала эвакуационная колонна, и с территории Азовстали смогли вывезти 20 гражданских, которых извлекли из-под завалов — их планировали отвезти в Запорожье.

28 апреля оккупанты сбросили на Азовсталь многотонные авиабомбы. В результате на территории предприятия обрушилась операционная, количество раненых возросло до 600 человек.



Мариуполь заблокирован российскими оккупантами два месяца. Они систематически обстреливают гражданскую инфраструктуру города, там нет воды, света, тепла и связи. По предварительным оценкам, из-за действий россиян погибли до 22 тысяч мирных жителей города.

Чтобы скрыть следы своих преступлений, оккупанты привезли в Мариуполь по меньшей мере 13 мобильных крематориев. Также журналисты и власти Мариуполя сообщали об обнаружении по меньшей мере трех массовых захоронений мирных жителей.



В подземных укрытиях завода Азовсталь, который постоянно подвергается российским обстрелам и авиаударам, вместе с защитниками города находились не менее 1000 мирных жителей — женщины с детьми, пожилые люди и семьи украинских военных. Зная об этом, россияне продолжали наносить массированные удары по территории Азовстали. Всего, по подсчетам украинских властей, в Мариуполе могут быть заблокированы около 120 тысяч мирных жителей.



Россия регулярно срывала гуманитарные коридоры и нарушала договоренности с украинской стороной, открывая огонь или обманом и силой вывозя мирных жителей на свою территорию. Украина рассчитывала на помощь ООН в эвакуации мариупольцев.

Для переговоров о гуманитарных коридорах генсекретарь ООН Антониу Гутерриш 26 апреля приехал в Москву и встретился с российским диктатором. Затем он прибыл с визитом в Киев и 28 апреля провел переговоры с президентом Владимиром Зеленским.



До последнего патрона: полк Азов обороняет Мариуполь https://www.youtube.com/embed/fMK3pgqQAdE

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