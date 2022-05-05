Эвакуация из Мариуполя продолжится 6 мая — Верещук 5 мая, 23:18 Цей матеріал також доступний українською Обстрел российскими оккупантами завода Азовсталь, 5 мая 2022 года (Фото:Azov Regiment/Handout via REUTERS)

Вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что эвакуация из Мариуполя продолжится 6 мая.

«Собираемся возле ТРЦ Порт Сити в 12:00», — написала Верещук в Telegram-канале.



Как сообщает Reuters, генсекретарь ООН Антониу Гутерреш в Совбезе ООН заявил, что сейчас продолжается третий этап операции по эвакуации мирных жителей из Мариуполя и с завода Азовсталь, не уточняя подробности.

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Ранее 5 мая заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил, что на завод Азовсталь в Мариуполе, который подвергается постоянным российским обстрелам, направляется гуманитарный конвой. Ожидалось, что он будет там утром в пятницу, 6 мая.

Заместитель командира полка Азов, капитан Святослав Паламар рассказал, что российские оккупанты третий день активно штурмуют территорию Азовстали, на которой вместе с защитниками города находятся мирные жители и тяжелораненые. Противник прорвался на территорию завода, там идут бои.



Накануне Ирина Верещук сообщила, что 4 мая из Мариуполя, Мангуша, Бердянская, Токмака и Васильевки удалось эвакуировать 344 человека, они уже находятся в Запорожье. 3 мая более 100 мариупольцев с Азовстали наконец приехали в Запорожье.



Вечером 1 мая президент Владимир Зеленский заявил, что эвакуация мирных жителей с завода Азовсталь началась. Эвакуация проходит при поддержке ООН и Международного Комитета Красного Креста. До этого российская сторона срывала эвакуацию или силой вывозила мариупольцев на оккупированные территории и в Россию.



Мариуполь заблокирован российскими оккупантами два месяца. Они систематически обстреливают гражданскую инфраструктуру города, там нет воды, света, тепла и связи, более 90% зданий разрушено. По предварительным оценкам, из-за действий россиян погибли до 22 тысяч мирных жителей города.



Чтобы скрыть следы своих преступлений, оккупанты привезли в Мариуполь не менее 13 мобильных крематориев. Также журналисты и власти Мариуполя сообщали об обнаружении по меньшей мере трех массовых захоронений мирных жителей.



Защитники Мариуполя держат оборону на заводе Азовсталь и ведут бои в полном окружении. Они готовы эвакуироваться при поддержке третьей стороны со своим оружием, забрав раненых и тела погибших. Они неоднократно просили применить к ним процедуру «extraction» («экстракции»).



Штурм Азовстали: Защитники держат оборону, враг применяет авиацию, артиллерию и пехоту https://www.youtube.com/embed/xuVsyHFPPtk

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