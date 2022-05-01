Зеленский подтвердил начало эвакуации граждан с Азовстали. Первая группа едет на подконтрольную территорию 1 мая, 17:39 Цей матеріал також доступний українською Металлургический завод Азовсталь в Мариуполе, который регулярно атакуют российские оккупанты (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что эвакуация гражданских в Мариуполе с находившегося под постоянными обстрелами оккупантов РФ завода Азовсталь началась. Первая группа людей уже направляется на подконтрольную Украине территорию.

Война России против Украины — главные события 1 мая

По словам президента, его команда вместе с представителями ООН работают над эвакуацией остальных граждан с территории завода.

Видео дня

«Началась эвакуация гражданских c Азовстали. Первая группа примерно из 100 человек уже направляется на подконтрольную территорию. Завтра будем встречать их в Запорожье», — говорится в его Twitter.



Глава украинской делегации на переговорах с Россией Давид Арахамия заявил, что среди жителей Мариуполя, которых удалось вывезти, — женщины, дети и пожилые люди. Сейчас операция продолжается.

«Наши ребята-герои с Азова держатся. Следующий этап операции — вывезти всех остальных. Там еще много людей остаются и много проблем. Это было первое прекращение огня на Азовстали — уже двое суток», — подчеркнул Арахамия.



В Мариупольском горсовете сообщили, что в целях безопасности эвакуацию мирного населения города, которое находится в других районах Мариуполя, перенесли на понедельник, 2 мая. Она начнется в 08:00 возле ТРЦ Порт Сити.



Ранее о начале эвакуации мирных жителей сообщил представитель ООН. По словам спикера Управления по координации гуманитарных дел ООН Савиано Абреу, организация проводит «операцию по безопасному проходу» для гражданских с Азовстали. Она началась 29 апреля и сейчас координируется с Международным комитетом Красного Креста, Украиной и Россией.



30 апреля замкомандира полка Азов Святослав Паламар заявил, что в Мариуполь приехала эвакуационная колонна, и с территории Азовстали смогли вывезти 20 гражданских, которых извлекли из-под завалов — их планировали отвезти в Запорожье.

28 апреля оккупанты сбросили на Азовсталь многотонные авиабомбы. В результате на территории предприятия обрушилась операционная, количество раненых возросло до 600 человек.

Мариуполь заблокирован российскими оккупантами два месяца. Они систематически обстреливают гражданскую инфраструктуру города, там нет воды, света, тепла и связи. По предварительным оценкам, из-за действий россиян погибли до 22 тысяч мирных жителей города.

Чтобы скрыть следы своих преступлений, оккупанты привезли в Мариуполь по меньшей мере 13 мобильных крематориев. Также журналисты и власти Мариуполя сообщали об обнаружении по меньшей мере трех массовых захоронений мирных жителей.

В подземных укрытиях завода Азовсталь, который постоянно подвергается российским обстрелам и авиаударам, вместе с защитниками города находились не менее 1000 мирных жителей — женщины с детьми, пожилые люди и семьи украинских военных. Зная об этом, россияне продолжали наносить массированные удары по территории Азовстали. Всего, по подсчетам украинских властей, в Мариуполе могут быть заблокированы около 120 тысяч мирных жителей.



Россия регулярно срывала гуманитарные коридоры и нарушала договоренности с украинской стороной, открывая огонь или обманом и силой вывозя мирных жителей на свою территорию. Украина рассчитывала на помощь ООН в эвакуации мариупольцев.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.