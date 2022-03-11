В Мариуполе сейчас худшая гуманитарная катастрофа на планете — Кулеба
Детская больница в Мариуполе после обстрела российскими войсками, 9 марта 2022 года (Фото:Ukraine Military/Handout via REUTERS)
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в Мариуполе сейчас худшая гуманитарная катастрофа на планете.
«1582 погибших мирных жителя за 12 дней, даже похороненных в братских могилах, таких, как эта. Не сумев победить украинскую армию, Путин бомбит безоружных и блокирует гуманитарную помощь», — написал глава ведомства в Twitter и прикрепил фото братской могилы в Мариуполе.
Он призвал иностранных партнеров поставить Украине самолеты, чтобы прекратить российские обстрелы.
11 марта в горсовете Мариуполя сообщили, что с начала полномасштабной войны России против Украины оккупанты убили 1582 мирных жителя города.
Более десяти дней Мариуполь находится в полной блокаде и под непрерывными обстрелами российских войск. Уничтожены, в частности, детская больница, роддом и технический университет, точное количество разрушенных объектов инфраструктуры установить сейчас невозможно. Оккупанты отказываются организовать гуманитарный коридор для подвоза продуктов питания и эвакуации мирного населения.
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