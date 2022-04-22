Для эвакуации гражданских с Азовстали нужен один день прекращения огня — мэр Мариуполя 22 апреля, 17:34 Цей матеріал також доступний українською Дым над заводом Азовсталь в Мариуполе, 21 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что для эвакуации мирных жителей с завода Азовсталь нужен один день полного прекращения огня. Об этом сообщает CNN.

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В эфире телеканала Бойченко рассказал, что позавчера украинские власти планировали открыть гуманитарный коридор, по которому могли бы выйти люди, запертые в укрытиях на Азовстали, но российские оккупанты не прекращали обстрелы завода, и мирных жителей не смогли вывести.



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Мэр также сказал, что российские оккупанты разрушили по меньшей мере 90% зданий города.

«В течение восьми лет мы пытались развивать Мариуполь как образец украинского Донбасса, для восстановленного Донбасса после попыток [России] захватить его в 2014 году… Он расцветал и превращался в современный город. Мы развивали его как современный, передовой город, чтобы исполнять мечты людей… Мое сердце словно вырвали», — добавил Бойченко.

21 апреля российский диктатор Владимир Путин приказал министру обороны РФ Сергею Шойгу «отменить штурм» промышленной зоны возле завода Азовсталь в Мариуполе, назвав его «нецелесообразным». Ранее президент Владимир Зеленский предупреждал, что убийство защитников в Мариуполе поставит точку в переговорах с Россией.



22 апреля представитель ГУР Минобороны Вадим Скибицкий заявил, что Россия не отказалась от штурма Азовстали и планирует привлечь росгвардейцев и структуры ФСБ РФ для дальнейшего наступления.

МИД Украины подчеркивал, что ситуация на Азовстали критическая, и для мирных жителей, запертых в укрытиях на заводе, срочно необходим гуманитарный коридор.



18 апреля Мариупольский горсовет сообщил, что российские оккупанты наносят по Азовстали удары сверхтяжелыми авиабомбами. Украинские защитники говорят, что комбинат практически уничтожен. В подземных укрытиях Азовстали находятся не менее 1000 мирных жителей — женщины с детьми, пожилые люди и семьи украинских военных. Всего, по подсчетам украинских властей, в Мариуполе заблокированы около 120 тысяч мирных жителей.



Мариуполь находится в осаде россиян с 1 марта. В городе нет воды, света, тепла и связи. Из-за действий россиян погибли до 22 тысяч мирных жителей города.



Защитники Мариуполя, которые продолжают держать оборону, несмотря на значительное численное превосходство противника, говорят, что готовы эвакуироваться при поддержке третьей стороны со своим оружием, забрав раненых и тела погибших.

До последнего патрона: полк Азов защищает Мариуполь https://www.youtube.com/embed/fMK3pgqQAdE

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