Пять коллаборантов из ОПЗЖ работали информаторами и корректировщиками оккупантов — Мариупольский горсовет 5 апреля, 21:13 Цей матеріал також доступний українською Жительница Мариуполя сажает тюльпаны перед домом, поврежденным российскими оккупантами, 4 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Пять депутатов от пророссийской ОПЗЖ в Мариуполе были информаторами российских оккупантов и фактически корректировали обстрелы критической гражданской инфраструктуры, заявили в городском совете.

Война России против Украины — главные события 5 апреля

В горсовете напомнили, что с первых дней полномасштабной войны оккупанты уничтожали объекты жизнеобеспечения города, коммунальные предприятия и технику, склады с продуктами и лекарствами, ЛЭП и вышки мобильных операторов, насосные станции, магистральный водопровод из резервного водохранилища. Обстрелу россиян подверглось место сборов чрезвычайного штаба городских служб, а все автобусы для эвакуации населения оккупанты сожгли.



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«Оказалось, именно предатели-депутаты из ОПЗЖ помогли россиянам быстро парализовать город и создать гуманитарную катастрофу. Сейчас пособники геноцида в Мариуполе активно способствуют созданию оккупационной администрации. Все материалы по коллаборантам уже переданы в СБУ», — подчеркнули в горсовете Мариуполя.

Мэрия озвучила фамилии депутатов-коллаборантов:



Константин Владимирович Иващенко;

Дмитрий Михайлович Хаджинов;

Евгений Александрович Хармышев;

Наталья Анатольевна Сотникова;

Елена Васильевна Карпенко.

Накануне горсовет Мариуполя сообщил, что российские оккупанты «назначили» своего «мэра» — депутата от ОПЗЖ Константина Иващенко.

20 марта президент Владимир Зеленский сообщил, что из-за войны России против Украины решением СНБО приостанавливается деятельность политических партий, у которых есть связи с РФ. В их числе была и ОПЗЖ. В партии отрицают, что приостановили деятельность.

Мариуполь находится в осаде с 1 марта. В городе нет воды, света, тепла и связи, большая часть инфраструктуры разрушена российскими ракетными и авиаударами. Многие не могут найти своих родных, оставшихся в городе после полномасштабного вторжения России и блокады оккупантами. По состоянию на 28 марта в Мариуполе погибли почти 5000 жителей. Погибших, которых некому похоронить, коммунальные службы хоронят в братских могилах.

Российские оккупанты не пускают в Мариуполь гуманитарный груз и срывают украинские гуманитарные коридоры, при этом принудительно вывозя жителей города на территорию России и в оккупированные РФ районы Донбасса (по состоянию на 31 марта из Мариуполя силой вывезли по меньшей мере 45 тысяч человек). Эвакуироваться из города можно только пешком или на частном авто. В конце марта в городе в условиях гуманитарной катастрофы оставались около 100 тысяч человек.

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