В Мариуполе оккупанты начали расчистку для строительства укреплений возле Азовстали, дорога ведет к вертолетной площадке — видео 6 апреля, 16:03 Оккупанты хотят расчистить подъезды к Азовстали, ведущие к их вертолетной площадке (Фото:Скриншот видео Петр Андрющенко/Telegram)

В Мариуполе российские оккупанты начали расчистку территории возле Азовстали для строительства укреплений.

Об этом сообщил советник мэра города Петро Андрющенко в Telegram.

По его словам, именно центральные проходные являются наиболее удобной дорогой к вертолетной площадке, которую построили войска РФ на территории завода.

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«Центральные проходные Азовстали с Пост-Моста. Оккупанты начали расчистку с последующим строительством укреплений. Именно через эти проходные наиболее удобная дорога к вертолетной площадке», — отметил он.

Андрющенко добавил, что из-за работ по возведению фортификаций любое движение автотранспорта через мост остановлено уже трое суток.

Он также опубликовал видео того, что происходит сейчас возле Азовстали.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе российские оккупанты запустили производство бетонных оборонительных сооружений. К «зубам дракона» добавились бетонные укрепления для блиндажей.