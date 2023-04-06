В Мариуполе оккупанты начали расчистку для строительства укреплений возле Азовстали, дорога ведет к вертолетной площадке — видео

6 апреля, 16:03
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Оккупанты хотят расчистить подъезды к Азовстали, ведущие к их вертолетной площадке (Фото:Скриншот видео Петр Андрющенко/Telegram)

Оккупанты хотят расчистить подъезды к Азовстали, ведущие к их вертолетной площадке (Фото:Скриншот видео Петр Андрющенко/Telegram)

В Мариуполе российские оккупанты начали расчистку территории возле Азовстали для строительства укреплений.

Об этом сообщил советник мэра города Петро Андрющенко в Telegram.

По его словам, именно центральные проходные являются наиболее удобной дорогой к вертолетной площадке, которую построили войска РФ на территории завода.

Видео дня

«Центральные проходные Азовстали с Пост-Моста. Оккупанты начали расчистку с последующим строительством укреплений. Именно через эти проходные наиболее удобная дорога к вертолетной площадке», — отметил он.

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Андрющенко добавил, что из-за работ по возведению фортификаций любое движение автотранспорта через мост остановлено уже трое суток.

Он также опубликовал видео того, что происходит сейчас возле Азовстали.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе российские оккупанты запустили производство бетонных оборонительных сооружений. К «зубам дракона» добавились бетонные укрепления для блиндажей.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Мариуполь Азовсталь Война России против Украины

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