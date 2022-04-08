Ужас за гранью воображения. Свидетели расстрела драмтеатра в Мариуполе поделились своими историями побега 8 апреля, 18:53 Цей матеріал також доступний українською Разбомбленное здание драматического театра в Мариуполе (Фото:Alexander Ermochenko / REUTERS)

Британская газета The Guardian нашла и расспросила свидетелей бомбардировки драмтеатра в Мариуполе, которым удалось спастись из окруженного города. Один из них вплавь 2,5 часа добирался на контролируемые украинцами территории.



31-летний Дмитрий Юрин жил в Мариуполе вместе со своей матерью на проспекте Мира в нескольких сотнях метров от местного драматического театра. 16 марта, когда российские войска обстреляли здание театра, которое местные жители использовали в качестве укрытия, Юрин услышал громкие взрывы, а затем крики. Он поспешил в театр и вытащил оттуда нескольких людей.

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«Я видел тела и куски тел. Я вытащил одну женщину, потом девочку, а потом мальчика. Все пострадали. Ноги мальчика не двигались. Он кричал. Мои руки дрожали. Я был весь в крови», — вспоминает мариуполец.

Точное количество жертв обстрела мариупольского театра до сих пор неизвестно. Президент Украины Владимир Зеленский назвал цифру в 300 погибших. По словам Юрина и других свидетелей, на месте трагедии находились десятки тел. При этом спасательные мероприятия осложнялись из-за непрекращающихся обстрелов.

По возвращении домой Юрин решил бежать из города по морю. В мирное время он занимался рыбной ловлей и неплохо знал береговую линию. С собой он взял резиновые сапоги, два мешка для мусора, чтобы обвязать носки, несколько веревок и четыре пятилитровые пластиковые бутылки, чтобы использовать их как буй.

К вечеру он пошел к побережью опустевшими улицами. Сначала шел по воде, а потом начал плыть вдоль берега к западу. «У меня стучали зубы. Я спрятался за одну из бутылок, чтобы меня никто не увидел. Иногда я отдыхал, опершись на буй», — рассказывает мужчина.

Преодолев 4 км морем, Юрин миновал захваченное российскими войсками Рыбацкое и добрался в тоже оккупированное Мелекино, где его приютила пожилая пара. Впоследствии он с помощью соседей выехал в Бердянск, а оттуда на контролируемую Украиной территорию.

По тому же маршруту бежала из Мариуполя семья Дианы Берг. Из-за того, что побережье было заминировано, они шли несколько километров по воде. «Город до сих пор заблокирован. Каждый день россияне разрушают его всеми возможными видами оружия — авиаударами, ракетами, артиллерией, минами, танками, — пишет Берг на своей странице в Facebook. — Гражданские жители пытаются пережить этот ад. Этот ужас за гранью воображения».

В городском совете Мариуполя утверждают, что теперь оккупанты объезжают руины на белом фургоне и собирают тела, лежащие на улицах. Их сжигают в передвижном крематории, чтобы предотвратить появление страшных фотографий вроде тех, что были сделаны в Буче, — с казненными связанными мирными жителями.

Еще одна жительница Мариуполя Вика Дубовицкая, которой удалось выехать вместе с шестилетним сыном Артемом и двухлетней дочерью Настей, рассказывает, как они прятались в драмтеатре. Туда семья переселилась 5 марта, когда в городе отключили газ, отопление, электро- и водоснабжение. В здании укрывалось 1,5 тыс. человек, рассказывает Дубовицкая, и россияне знали, что там полно женщин и детей.

Первые три дня у жителей драмтеатра не было еды. Тогда украинские военные привезли продукты, и их готовили на костре во дворе. Тем временем волонтеры взломали один из магазинов и принесли теплые вещи. Когда же в здание театра попал снаряд, Дубовицкая схватила детей и бежала.

«Взрыв отбросил меня к стене. Я повредила одну сторону лица, но этого не заметила. Все из-за адреналина. Единственной моей мыслью было вывести детей», — вспоминает украинка.

В лагере Красного креста недалеко от Мариуполя она встретилась с мужем Дмитрием, который приехал за семьей из Польши. «Сначала он увидел нашего сына, но не узнал его, потому что тот сильно потерял вес», — вспоминает Дубовицкая. После воссоединения семья на собственном авто добралась во Львов.

Тем временем матери Юрина через несколько дней после его бегства тоже удалось уехать из Мариуполя. Теперь она живет вместе с сестрой в оккупированном захватчиками Бердянске.

«То, что россияне сделали с театром, было террористическим актом, — цитирует The Guardian слова Юрина. — Они знали, что внутри мирные люди. Они убили сотни. Это такая же история, как когда они бомбили роддом».

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