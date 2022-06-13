«Как и в 2014». Мариуполь будет снова освобожден от российских оккупантов — Зеленский

13 июня, 16:36
Цей матеріал також доступний українською
Зеленский добавил, что Украина освободит все населенные пункты, куда пришли оккупанты. (Фото:Zelenskiy/Telegram)

Зеленский добавил, что Украина освободит все населенные пункты, куда пришли оккупанты. (Фото:Zelenskiy/Telegram)

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что временно захваченный войсками РФ Мариуполь будет освобожден от оккупантов, как и восемь лет назад.

«В восьмую годовщину освобождения Мариуполя от пророссийских террористов мы снова боремся за него и всю Украину. Как и тогда, в 2014-м Мариуполь снова будет свободен», — говорится в заявлении президента в Telegram.

Видео дня

Зеленский добавил, что Украина освободит все населенные пункты, куда пришли оккупанты.

Читайте также:

Уличные торговцы возле разрушенного дома в Мариуполе (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko) Риск «взрывной» эпидемии. Превращенный в гетто Мариуполь оказался на пороге вспышки холеры — что об этом известно

Мариуполь заблокирован войсками РФ более трех месяцев. Действия оккупантов привели к масштабной гуманитарной катастрофе. Россияне разбомбили жилые кварталы города и гражданскую инфраструктуру и блокируют гуманитарную помощь, там погибли не менее 25 тысяч жителей.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщал, что из-за проблем с водоснабжением городу угрожает инфекционная катастрофа, до конца года могут умереть еще более 10 тысяч человек.

https://www.youtube.com/embed/vJQ0iY-LUSk
Редактор: Елизавета Кумбер

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Мариуполь Российская агрессия Владимир Зеленский

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X