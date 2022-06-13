«Как и в 2014». Мариуполь будет снова освобожден от российских оккупантов — Зеленский 13 июня, 16:36 Цей матеріал також доступний українською Зеленский добавил, что Украина освободит все населенные пункты, куда пришли оккупанты. (Фото:Zelenskiy/Telegram)

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что временно захваченный войсками РФ Мариуполь будет освобожден от оккупантов, как и восемь лет назад.

«В восьмую годовщину освобождения Мариуполя от пророссийских террористов мы снова боремся за него и всю Украину. Как и тогда, в 2014-м Мариуполь снова будет свободен», — говорится в заявлении президента в Telegram.

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Зеленский добавил, что Украина освободит все населенные пункты, куда пришли оккупанты.

Мариуполь заблокирован войсками РФ более трех месяцев. Действия оккупантов привели к масштабной гуманитарной катастрофе. Россияне разбомбили жилые кварталы города и гражданскую инфраструктуру и блокируют гуманитарную помощь, там погибли не менее 25 тысяч жителей.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщал, что из-за проблем с водоснабжением городу угрожает инфекционная катастрофа, до конца года могут умереть еще более 10 тысяч человек.

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