Возле Мариуполя увеличиваются места массовых захоронений мирных жителей — Схемы 12 мая, 19:34 Цей матеріал також доступний українською Массовое захоронение на кладбище в поселке Старый Крым на северо-запад от Мариуполя, 8 мая 2022 года (Фото:Planet Labs Inc. / RFE/RL Graphics)

Возле Мариуполя увеличиваются места массовых захоронений, сообщает программа расследований Схемы со ссылкой на спутниковые снимки.

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По информации Схем, спутник Planet Labs зафиксировал самые большие изменения в поселке Старый Крым под Мариуполем в мае. На снимке за 8 мая место массового захоронения увеличилось с 200 метров до более 340 метров в длину по сравнению со снимком за 24 апреля. Траншей тоже стало больше.



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Инфографика: Схеми / OpenStreetMap

Журналисты также сообщили, что увеличилось место массового захоронения на кладбище возле села Виноградное рядом с Мариуполем.

«Сейчас российские оккупанты пытаются сделать все для того, чтобы скрыть свои военные преступления. Они хоронят тела в братских могилах и используют мобильные крематории. То есть мы понимаем, что им нужно скрыть более 20 тысяч убитых мариупольцев. Но мы продолжаем фиксировать эти массовые захоронения, чтобы не разрешить скрыть преступления против мариупольцев», — сказал городской голова Мариуполя Вадим Бойченко.

Бойченко добавил, что российские оккупанты используют для захоронения местных жителей, которые «вынуждены соглашаться работать за еду, воду и медикаменты, которых в Мариуполе сейчас не хватает».

8 апреля офицер управления разведки полка Азов Илья Самойленко сказал, что российские оккупанты убили в заблокированном Мариуполе 25 тысяч человек. 100 тысяч человек ждут эвакуации из города.

Чтобы скрыть следы своих преступлений, оккупанты привезли в город не менее 13 мобильных крематориев. Также журналисты и власти Мариуполя сообщали об обнаружении по меньшей мере трех массовых захоронений мирных жителей — возле поселков Мангуш, Старый Крым и села Виноградное.



Российские оккупанты продолжают штурм завода Азовсталь, защитники города держат оборону в полном окружении и предпринимают попытки контратаковать.

Защитники Мариуполя неоднократно обращались к мировому сообществу за помощью в эвакуации с завода Азовсталь. Они готовы эвакуироваться при поддержке третьей стороны со своим оружием, забрав раненых и тела погибших. Защитники просят применить к ним процедуру «extraction» (экстракции).



После длительных переговоров российская сторона 1 мая открыла гуманитарный коридор с завода для гражданских.



Президент Украины Владимир Зеленский 7 мая заявил, что с Азовстали удалось вывезти более 300 гражданских, идет подготовка второго этапа эвакуационной миссии, во время которого будут спасать раненых и медиков. 10 мая глава государства сообщил, что Россия не дает согласия ни на один из предложенных Украиной вариантов спасения украинских военных в Мариуполе.



Штурм Азовстали: Защитники держат оборону, враг применяет авиацию, артиллерию и пехоту https://www.youtube.com/embed/xuVsyHFPPtk

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