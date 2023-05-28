В оккупированных Бердянске и Мариуполе прогремела серия взрывов: есть прилеты по россиянам

28 мая, 20:52
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Дым над местом взрыва вблизи Мариуполя (Фото:Типичный Донецк / Telegram)

Дым над местом взрыва вблизи Мариуполя (Фото:Типичный Донецк / Telegram)

В оккупированных Бердянске Запорожской области и Мариуполе Донецкой области вечером в воскресенье, 28 мая, слышали звуки взрывов. Предварительно есть прилеты в места базирования россиян.

Местные телеграмм-каналы почти одновременно опубликовали фото дыма в небе над оккупированными городами.

Украинские паблики пишут, что звуки взрывов в Бердянске раздавались с территории аэропорта. Вскоре в городской военной администрации сообщили о по меньшей мере пяти попаданиях ВСУ по российским позициям в Бердянске.

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«Российское ПВО в очередной раз показало свою неэффективность. Радуемся вместе с вами и ждем подробностей и официального подтверждения от Генштаба», — говорится в сообщении.

Сообщается и о взрывах в районе Мариуполя — в Юровке, Урзуфе, Никольском, Старом Крыму и пгт Ялта. Кое-где предварительно есть прилеты.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко пишет, что в районе треугольника Мангуш-Никольское-Мариуполь не менее шести раз сработала российская ПВО. Россияне уже успели заявить о том, что ПВО в небе над Мариуполем отработало восемь раз.

Но по информации Андрющенко, в пгт Ялта прилет точно в место базирования с техникой, в Юровке в «разполаги» оккупантов, а в Старом Крыму, по его словам, «прилет такой, что в Кальмиусском и Центральном районах тряхнуло от души». В Урзуфе, добавляет он, на фоне Юровки «паники нет».

Украинское издание Новости Донбасса уточняет, что в Юровке под удар попал лагерь Солнечный, где базировались российские военные.

Последние несколько дней в Мариуполе и Бердянске регулярно слышны взрывы. Были сообщения о прилетах по расположению россиян и в районе аэропортов. При этом российские оккупанты как раз недавно массово перебрасывали военную технику в Мариуполь.

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Редактор: София Лазарова

Теги:   Донецкая область Мариуполь Азовское море Запорожская область Бердянск Российские военные Оккупированные территории Взрыв Оккупация Война России против Украины российские потери

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