Тарута заявил, что в Мариуполе оккупанты сбросили бомбу на больницу в районе Азовстали, под завалами могут быть до 300 человек 19 апреля, 16:53 Цей матеріал також доступний українською Дым над заводом Азовсталь в Мариуполе, 18 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Народный депутат Сергей Тарута заявил, что российские оккупанты сбросили мощную бомбу на мариупольскую больницу в районе завода Азовсталь, под завалами находятся около 300 человек, в том числе дети.

Война России против Украины — главные события 19 апреля

Как сообщил нардеп в Facebook, по его информации, в уцелевшей части больницы находились раненые украинские защитники и мариупольцы с детьми, так как в уничтоженном российскими авиаударами городе прятаться больше негде.

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Городские власти пока не комментировали эти данные.

Ранее СБУ опубликовала перехват разговора российских оккупантов, из которого следует, что они намерены «сравнять с землей» Азовсталь. На вопрос о том, что будет с мирными жителями, россиянин отвечает:

«Все уехали. Все, кто захотел, все уехали. Остались одни патриоты и сильно умные…».

При этом Россия отказывается предоставить гуманитарный коридор для выхода гражданских из Мариуполя. В подземных укрытиях комбината находятся по меньшей мере 1000 мирных жителей — женщины с детьми, пожилые люди и семьи украинских военных.

Вечером 18 апреля Мариупольский горсовет заявлял, что российские оккупанты наносят по Азовстали удары сверхтяжелыми авиабомбами.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщал, что россияне также продолжают хаотично обстреливать жилой сектор Левобережного района.

Мариуполь находится в осаде россиян с 1 марта. В городе нет воды, света, тепла и связи. По вине россиян погибли до 22 тысяч мирных жителей города. Погибших, которых некому похоронить, коммунальные службы хоронят в братских могилах. Могилы также появились во дворах жилых домов и на улицах города. Чтобы скрыть следы своих преступлений, российские оккупанты привезли в Мариуполь по меньшей мере 13 мобильных крематориев.



Украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что более 100 тысяч мирных жителей, которые остаются в Мариуполе, страдают от нехватки воды и еды.



Украинские защитники с начала полномасштабного вторжения России противостоят превосходящим силам противника в Мариуполе в условиях гуманитарной катастрофы, вызванной постоянными российскими обстрелами. Зеленский говорил, что оккупанты разрушили 95% зданий в городе.



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