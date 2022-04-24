«Бог смотрит на город Марии сверху. Хватит ли его чудес на воскресение?». Полк Азов показал фото блокадного Мариуполя 24 апреля, 10:06 Цей матеріал також доступний українською На опубликованных фото Мариуполя нет ни одного уцелевшего здания (Фото:Полк Азов/Telegram)

Полк Азов в воскресенье, 24 апреля, опубликовал новые фотографии блокадного Мариуполя. На снимках видны уничтоженные и выгоревшие дома.

Война России против Украины — главные события 24 апреля

«Бог смотрит на город Марии сверху. На дома, жителей которых вырвали вражеские снаряды, как детей из материнского лона. На защитников города, носящего имя матери его сына. Говорят: Христос воскрес — воскреснет Украина. Бог видит Мариуполь сверху. Хватит ли его чудес на такое воскресение?» — говорится в сообщении полка в Telegram.

Видео дня

Фото: Полк Азов/Telegram

Фото: Полк Азов/Telegram

Фото: Полк Азов/Telegram

Фото: Полк Азов/Telegram

Фото: Полк Азов/Telegram

Мариуполь остается заблокированным российскими оккупантами почти два месяца. Они систематически обстреливают гражданскую инфраструктуру города. По предварительным оценкам, там погибли уже от пяти до 20 тысяч человек. Оккупанты заметают следы зверств и преступлений, сжигая тела людей в мобильных крематориях.

В городе еще оставались примерно 120 тысяч мирных жителей, которые не могут уехать из-за действий армии РФ. Оккупанты не прекращают обстрелы даже после договоренностей о гуманитарных коридорах и блокируют помощь горожанам. Часть мариупольцев принудительно вывозят на территорию ОРДО или в Россию.

Мариуполь продолжают защищать бойцы полка Азов, украинская морская пехота, мотострелки. Сейчас они сосредоточены на территории завода Азовсталь. Кроме украинских военных, там находятся жители города, среди них женщины и дети, которые нашли единственное убежище от российских обстрелов в подземных тоннелях и бункерах завода.



Российские войска сбрасывали многотонные авиационные бомбы на Азовсталь, несмотря на то, что там находятся мирные жители.

21 апреля российский диктатор Владимир Путин приказал министру обороны РФ Сергею Шойгу "отменить штурм" промышленной зоны возле завода Азовсталь, назвав его "нецелесообразным". Президент Владимир Зеленский предупреждал, что убийство защитников в Мариуполе поставит точку в переговорах с Россией.



22 апреля представитель ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что Россия не отказалась от штурма Азовстали и планирует привлечь росгвардейцев и структуры ФСБ РФ для дальнейшего наступления.

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