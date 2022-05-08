Полк Азов в Мариуполе ликвидировал 2500 российских оккупантов с начала войны 8 мая, 15:54 Цей матеріал також доступний українською Защитники Мариуполя нанесли значительные потери российским оккупантам (Фото:Полк Азов)

Бойцы полка Азов в Мариуполе уничтожили 2,5 тысячи российских оккупантов и ранили еще пять тысяч оккупантов с начала полномасштабного вторжения 24 февраля и до 15 апреля.

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Об этом рассказал офицер управления разведки Илья Самойленко на брифинге с мариупольского завода Азовсталь, который продолжают защищать украинские бойцы.

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«Мы убили 2,5 тысячи российских военных и еще 5 тысяч ранили — это более 15% военных потерь их армии. Мы также уничтожили более 60 танков и 30 повредили — это 10% их потерь», — сказал Самойленко.

Он отметил, что речь только о ликвидированных именно полком Азов россиянах, не включая потери, причиненные оккупантам украинской морской пехотой и другими защитниками Мариуполя.

По данным Генштаба Вооруженных сил Украины, за время полномасштабной войны по состоянию на 8 мая российская армия потеряла более 25 500 военнослужащих.

Мариуполь остается заблокированным российскими оккупантами уже более двух месяцев. Действия российских военных повлекли за собой масштабную гуманитарную катастрофу в Мариуполе. Оккупанты разбомбили жилые кварталы города и гражданскую инфраструктуру и блокируют гуманитарную помощь. В результате там погибли более 25 тысяч жителей.



Город продолжают защищать бойцы полка Азов, украинская морская пехота, мотострелки и нацполиция. В настоящее время они оцеплены на территории завода Азовсталь, но продолжают борьбу с оккупантами.

Кроме украинских военных на заводе находились жители города, среди них женщины и дети, которые нашли единственное убежище от российских обстрелов в подземных тоннелях и бункерах завода. Российская сторона долгое время отказывалась открыть коридор для эвакуации гражданских. С 1 по 7 мая с завода удалось эвакуировать всех женщин, детей и пожилых людей. Во время эвакуации россияне убили троих украинских военных, которые помогали гражданским покинуть территорию завода.

В то же время, Россия не дает коридор защитникам Мариуполя, которые продолжают держать оборону на окруженном заводе Азовсталь. Они готовы эвакуироваться при поддержке третьей стороны со своим оружием, забрав раненых и тела погибших. Они неоднократно просили применить к ним процедуру extraction (экстракции).

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