«Пытки повторялись три раза в день». Оккупанты месяц держали в плену азербайджанского студента, который пытался выехать из Мариуполя 21 апреля, 02:06 Цей матеріал також доступний українською 20-летний Гусейн Абдуллаев пережил пытки российских оккупантов (Фото:media.az)

Российские оккупанты почти месяц пытали азербайджанского студента Гусейна Абдуллаева, которого захватили после выезда из Мариуполя. Об этом сообщила в Facebook украинский омбудсмен Людмила Денисова.

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Уполномоченная по правам человека рассказала, что Абдуллаев, который учится на третьем курсе Мариупольского государственного университета, попал в плен к оккупантам во время попытки покинуть город 17 марта. После начала полномасштабного вторжения России он помогал волонтерам в городе. Россияне незаконно захватили его на блокпосту возле Бердянска, раздели до нижнего белья, ища татуировки, и в наручниках отвезли в СИЗО.



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«Абдуллаев неоднократно подчеркивал, что он азербайджанец, и показывал документы, но оккупанты с помощью электрического тока пытались выбить признание о том, что он военный батальона Азов. Пытки электрическим током приостановили только за пять-шесть дней до того, как была достигнута договоренность об его освобождении, однако продолжали жестокие избиения», — заявила Денисова.

Студент слышал крики из других камер, в которых пытали людей, и звуки выстрелов.

«[Пытали] каждый день. 21 марта у меня был день рождения, и меня весь день пытали… Как правило, пытки током продолжались 20−30 минут, а избивали в течение часа. Пытки повторялись раза три в день. Бывало, что я терял сознание, на меня выливали холодную воду и продолжали издеваться дальше», — сказал Абдуллаев в интервью Media.az.

Он также рассказал, как оккупанты издевались над другими людьми, которые попали в плен вместе с ним:



«…Из-за того, что у парня [волонтера] была татуировка на ноге, они его избили так, что нога сильно опухла. У него были проблемы с сердцем, начался приступ, я пытался ему помочь, после чего меня избили еще сильнее. Как правило, они не били по лицу, но почему-то на Эдика Ростова это не распространялось. Когда мы его увидели, на нем не было живого места. А через тело Сергея Назарова постоянно пропускали ток и снимали на видео».

Людмила Денисова подчеркнула, что жестокое обращение с мирными жителями на оккупированных территориях — это военное преступление и нарушение норм Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны.

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