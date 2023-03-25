Советник мэра Мариуполя показал, как сейчас выглядит разрушенный российскими оккупантами драмтеатр — фото 25 марта, 10:49 Российские оккупанты сносят драмтеатр в Мариуполе, на который они сбросили бомбу во время захвата города (Фото:Андрющенко Time / Telegram)

Российские оккупанты почти полностью снесли здание драмтеатра в Мариуполе, на которое они в прошлом году во время захвата города сбросили авиабомбу, убив сотни гражданских.

Фото драмтеатра опубликовал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

«Это тот самый случай, когда любой шаг усугубляет ситуацию. Додемонтаж — зло. Возобновление и запуск танцев на костях мариупольцев — зло», — написал Андрющенко в Telegram.

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16 марта 2022 года Россия нанесла авиаудар по Донецкому академическому областному драматическому театру в Мариуполе, совершив одно из самых масштабных своих военных преступлений.

В драмтеатре прятались от обстрелов мирные жители города, в том числе семьи с детьми. На момент трагедии в здании могло находиться более тысячи человек.

По разным данным во время российского авиаудара по мариупольскому драмтеатру, погибли от 300 до 600 мирных жителей.

После оккупации города российские оккупанты начали сносить здание драмтеатра, чтобы уничтожить доказательства своего военного преступления.