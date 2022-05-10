«День огромного позора». Россия 9 мая «танцевала на костях» в Мариуполе, полиция возбудила дело — МВД 10 мая, 14:09 Цей матеріал також доступний українською В МВД заявили, что 9 мая Россия «танцевала на костях» в Мариуполе (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

9 мая Россия буквально «танцевала на костях» в Мариуполе, Нацполиция возбудила уголовные дела по факту проведения оккупантами «парадов победы» с запретной символикой.

Война России против Украины — главные события 10 мая

Об этом заявила спикер МВД Украины Елена Матвеева.

«Оккупанты вчера, 9 мая организовали проведение акций в городах Бердянск, Энергодар, Мелитополь — Запорожская область, а также Херсоне, Новой Каховке и Скадовске — это Херсонская область», — сказала она.

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По ее словам, особенно цинично выглядел так называемый «парад победы» в Мариуполе с участием главаря террористической организации «ДНР» Дениса Пушилина.

«Пока весь цивилизованный мир вспоминал о жертвах войны, Россия буквально танцевала на костях в Мариуполе. 9 мая для России — это не день победы, а день огромного позора», — сказала она.

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