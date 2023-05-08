В Мариуполе фиксируют перемещение танков и систем ПВО оккупантов — советник мэра

8 мая, 11:06
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Перемещение техники оккупантов в Мариуполе (Фото:t.me/andriyshTime)

Перемещение техники оккупантов в Мариуполе (Фото:t.me/andriyshTime)

В Мариуполе фиксируют перемещение танков и систем ПВО российских оккупантов, сообщил советник мэра города Петр Андрющенко в понедельник, 8 мая.

«Фиксируем перемещение танков и систем ПВО с Бердянского направления в сторону ММК им. Ильича и Новоазовского района», — написал он в Telegram.

По его словам, после объявления эвакуации оккупанты начали перетаскивать тяжелую технику и системы ПВО в Мариуполь.

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По данным украинской разведки, российские войска во временно оккупированном Мариуполе готовятся к круговой обороне города.

Россияне прилагают активные усилия для использования портовой инфраструктуры Мариуполя для перемещения грузов, в том числе военного назначения.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Мариуполь Война России против Украины

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