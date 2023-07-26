В направлении Бердянска. В оккупированном Мариуполе заметили движение российских военных грузовиков — фото
Грузовик оккупантов в Мариуполе (Фото:https://t.me/andriyshTime)
В оккупированном Мариуполе заметили движение российских военных грузовиков.
Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко в Telegram в среду, 26 июля.
«Продолжают тянуть военные грузовики. Теперь в основном с хламом для обустройства казарм», — написал он.
По его словам, оккупанты тянут технику в направлении Бердянска.
24 июля Петр Андрющенко заявлял, что в оккупированном Мариуполе заметили передвижение российских войск, оно является крупнейшим за последние месяцы.
21 июля Андрющенко заявлял, что был зафиксирован стремительный рост движения военной техники россиян через оккупированный Мариуполь.