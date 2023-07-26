В направлении Бердянска. В оккупированном Мариуполе заметили движение российских военных грузовиков — фото

26 июля, 09:52
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Грузовик оккупантов в Мариуполе (Фото:https://t.me/andriyshTime)

Грузовик оккупантов в Мариуполе (Фото:https://t.me/andriyshTime)

В оккупированном Мариуполе заметили движение российских военных грузовиков.

Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко в Telegram в среду, 26 июля.

«Продолжают тянуть военные грузовики. Теперь в основном с хламом для обустройства казарм», — написал он.

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По его словам, оккупанты тянут технику в направлении Бердянска.

t.me/andriyshTime
Фото: t.me/andriyshTime

24 июля Петр Андрющенко заявлял, что в оккупированном Мариуполе заметили передвижение российских войск, оно является крупнейшим за последние месяцы.

21 июля Андрющенко заявлял, что был зафиксирован стремительный рост движения военной техники россиян через оккупированный Мариуполь.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Мариуполь Война России против Украины

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