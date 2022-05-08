Еще 173 человека из Азовстали добрались сегодня на подконтрольную Украине территорию — горсовет 8 мая, 22:40 Цей матеріал також доступний українською Еще 173 человека выехали из Мариуполя на подконтрольную Украине территорию (Фото:Мариупольский городской совет)

С завода Азовсталь в блокадном Мариуполе спасли еще 173 человека. 10 автобусов с мариупольцами уже на территории, подконтрольной Украине.

Война России против Украины — главные события 8 мая

Об этом сообщает Мариупольский городской совет.



«Спасибо за это всем героическим защитникам Азовстали. Ценой трех жизней наших воинов и шести раненых бойцов удалось достать и вывезти мирных с территории завода. Вооруженные силы Украины и полк Азов ценой сверхусилия не только держат оборону, но и спасают гражданских. А враг в это время бьет в спину. Цинично, коварно, по-русски», — говорится в сообщении.

Видео дня

Полк Азов рассказал, что во время последней эвакуации с территории завода оккупанты разлучили женщину и ее маленькую 4-летнюю дочь Алису. Мать осталась в фильтрационном лагере на подконтрольной «ДНР» территории. Как отмечают в Азове, женщина является военным медиком, которая круглосуточно оказывала помощь раненым на Азовстали.

До места назначения в Запорожье сегодня доехал только ребенок, а местонахождение ее матери пока неизвестно. Украинские военные призвали мировое сообщество вмешаться и вернуть женщину.

Что происходит в Мариуполе



Мариуполь остается заблокированным российскими оккупантами уже более двух месяцев. Действия российских военных повлекли за собой масштабную гуманитарную катастрофу в Мариуполе. Оккупанты разбомбили жилые кварталы города и гражданскую инфраструктуру и блокируют гуманитарную помощь. В результате там погибли более 25 тысяч жителей.

Оккупанты заметают следы зверств и преступлений, сжигая тела людей в мобильных крематориях и свозя их в братские могилы. Часть мариупольцев вывозят на территорию ОРДО или в Россию, заставляя проходить через фильтрационные лагеря.

Город продолжают защищать бойцы полка Азов, украинская морская пехота, мотострелки и нацполиция. В настоящее время они окружены на территории завода Азовсталь, но продолжают борьбу с оккупантами.

Кроме украинских военных на заводе находились жители города, среди них женщины и дети, которые нашли единственное убежище от российских обстрелов в подземных тоннелях и бункерах завода. Российская сторона долгое время отказывалась открыть коридор для эвакуации гражданских. При поддержке ООН 1 мая началась эвакуация гражданских, которые скрывались в бомбоубежищах завода. 7 мая украинские власти сообщили, что с завода удалось эвакуировать всех женщин, детей и пожилых людей. Во время последнего этапа эвакуации россияне убили троих украинских военных, которые помогали гражданским покинуть территорию завода.

4 мая войска РФ прорвались на территорию Азовстали, несмотря на заявления России, что завод решили осаждать, а не штурмовать. Между украинскими бойцами и оккупантами ведутся тяжелые бои.

Защитники Мариуполя неоднократно обращались к украинским властям и мировому сообществу, отмечая, что у бойцов есть проблемы с пищей, водой, лекарствами, боеприпасами. Исполняющий обязанности командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей Волынский 27 апреля рассказывал, что на заводе более 600 раненых военных. Защитники Мариуполя готовы эвакуироваться при поддержке третьей стороны со своим оружием, унеся раненых и тела погибших. Они неоднократно просили применить к ним процедуру extraction (экстракции).

7 мая президент Украины Владимир Зеленский объявил о подготовке эвакуации из Азовстали раненых и медиков.

Активисты и ряд неправительственных организаций создали петицию к ООН и лидерам стран мира с призывом спасти украинских и гражданских с завода Азовсталь, применив процедуру экстракции.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.