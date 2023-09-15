Российское судно доставило бетонные укрепления в оккупированный Мариуполь — советник мэра 15 сентября, 11:32 Андрющенко заявил, что российское судно доставило бетонные укрепления в оккупированный Мариуполь (Фото:https://t.me/andriyshTime)

Российское судно доставило бетонные укрепления во временно оккупированный Мариуполь.

Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко в пятницу, 15 сентября.

«Очередное судно российских пиратов притащило в порт бетонные укрепления и на обратном пути потянет зерно», — написал он в Telegram.

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Также Андрющенко опубликовал фото из порта.

Фото: t.me/andriyshTime

11 сентября во временно оккупированном Мариуполе зафиксировали движение военных колонн армии страны-агрессора РФ.

Петр Андрющенко сообщал, что российские оккупанты строят укрепления вблизи Мариуполя. По его словам, россияне обустраивают блиндажи.