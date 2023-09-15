Российское судно доставило бетонные укрепления в оккупированный Мариуполь — советник мэра
Андрющенко заявил, что российское судно доставило бетонные укрепления в оккупированный Мариуполь (Фото:https://t.me/andriyshTime)
Российское судно доставило бетонные укрепления во временно оккупированный Мариуполь.
Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко в пятницу, 15 сентября.
«Очередное судно российских пиратов притащило в порт бетонные укрепления и на обратном пути потянет зерно», — написал он в Telegram.
Также Андрющенко опубликовал фото из порта.
11 сентября во временно оккупированном Мариуполе зафиксировали движение военных колонн армии страны-агрессора РФ.
Петр Андрющенко сообщал, что российские оккупанты строят укрепления вблизи Мариуполя. По его словам, россияне обустраивают блиндажи.