Во временно оккупированном Мариупольском районе прогремели взрывы — советник мэра
Техника оккупантов в Мариуполе (Фото:https://t.me/andriyshTime)
В четверг, 14 сентября, во временно оккупированном Мариупольском районе прогремели взрывы.
Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко в Telegram.
«Мариупольской район. Громко», — написал он.
По его словам, работает ПВО оккупантов в районе Ялта/Юрьевка.
11 сентября во временно оккупированном Мариуполе зафиксировали движение военных колонн армии страны-агрессора РФ.
Петр Андрющенко сообщал, что российские оккупанты строят укрепления вблизи Мариуполя. По его словам, россияне обустраивают блиндажи.