Во временно оккупированном Мариупольском районе прогремели взрывы — советник мэра

14 сентября, 10:20
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Техника оккупантов в Мариуполе (Фото:https://t.me/andriyshTime)

Техника оккупантов в Мариуполе (Фото:https://t.me/andriyshTime)

В четверг, 14 сентября, во временно оккупированном Мариупольском районе прогремели взрывы.

Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко в Telegram.

«Мариупольской район. Громко», — написал он.

По его словам, работает ПВО оккупантов в районе Ялта/Юрьевка.

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11 сентября во временно оккупированном Мариуполе зафиксировали движение военных колонн армии страны-агрессора РФ.

Петр Андрющенко сообщал, что российские оккупанты строят укрепления вблизи Мариуполя. По его словам, россияне обустраивают блиндажи.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Мариуполь Война России против Украины

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