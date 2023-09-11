В Мариуполе зафиксировали движение военных колонн оккупантов — видео
Движение оккупантов в Мариуполе (Фото:https://t.me/andriyshTime)
Во временно оккупированном Мариуполе зафиксировали движение военных колонн армии страны-агрессора РФ.
Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко в понедельник, 11 сентября.
«Фиксируем движение военных колонн с БК и пока живой силой», — написал он в Telegram.
По его словам, движение зафиксировано в направлении Бердянска из Приморска.
Петр Андрющенко сообщал, что российские оккупанты строят укрепления вблизи Мариуполя. По его словам, россияне обустраивают блиндажи.
Кроме того, 7 сентября в Мариуполе прогремели взрывы.