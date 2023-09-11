В Мариуполе зафиксировали движение военных колонн оккупантов — видео 11 сентября, 10:48 Движение оккупантов в Мариуполе (Фото:https://t.me/andriyshTime)

Во временно оккупированном Мариуполе зафиксировали движение военных колонн армии страны-агрессора РФ.

Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко в понедельник, 11 сентября.

«Фиксируем движение военных колонн с БК и пока живой силой», — написал он в Telegram.

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По его словам, движение зафиксировано в направлении Бердянска из Приморска.

Петр Андрющенко сообщал, что российские оккупанты строят укрепления вблизи Мариуполя. По его словам, россияне обустраивают блиндажи.

Кроме того, 7 сентября в Мариуполе прогремели взрывы.