В Мариуполе фиксируют активность российской авиации в сторону Запорожья — советник мэра
Российская авиация в Мариуполе (Фото:t.me/andriyshTime)
В среду, 10 мая, в Мариуполе фиксируют активность российской авиации в сторону Запорожья.
Об этом сообщил советник городского года Петр Андрющенко в Telegram.
«Снова пошла авиация над Мариуполем в сторону Запорожья. Не пренебрегайте тревогами», - написал он.
В Мариуполе в последнее время часто фиксируется активность российской авиации. В частности, 5 мая вражескую авиацию фиксировали из Ростова, через север Мариупольского района в направление Пологов.
6 мая зафиксировали российскую авиацию и пуски над городом в сторону Запорожья.
Мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщал, что с начала полномасштабного вторжения Россия повредила 2208 домов в городе.