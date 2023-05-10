В Мариуполе фиксируют активность российской авиации в сторону Запорожья — советник мэра

10 мая, 14:43
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Российская авиация в Мариуполе (Фото:t.me/andriyshTime)

Российская авиация в Мариуполе (Фото:t.me/andriyshTime)

В среду, 10 мая, в Мариуполе фиксируют активность российской авиации в сторону Запорожья.

Об этом сообщил советник городского года Петр Андрющенко в Telegram.

«Снова пошла авиация над Мариуполем в сторону Запорожья. Не пренебрегайте тревогами», - написал он.

В Мариуполе в последнее время часто фиксируется активность российской авиации. В частности, 5 мая вражескую авиацию фиксировали из Ростова, через север Мариупольского района в направление Пологов.

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6 мая зафиксировали российскую авиацию и пуски над городом в сторону Запорожья.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщал, что с начала полномасштабного вторжения Россия повредила 2208 домов в городе.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Авиация Мариуполь Война России против Украины

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