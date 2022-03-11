«Откровенный террор». Оккупанты начали танковую атаку на гумкоридор в Мариуполе и заблокировали груз с помощью горожанам — Зеленский 11 марта, 00:50 Цей матеріал також доступний українською Детская больница в Мариуполе после российского авиаудара (Фото:Ukraine Military/Handout via REUTERS)

Президент Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты заблокировали гуманитарный коридор в Мариуполь Донецкой области танковой атакой и не дали доставить лекарства, продукты и воду в город.

В новом обращении глава государства сказал, что 10 марта из горячих точек удалось вывезти почти 40 тысяч человек и доставить сотни тонн продовольствия и медикаментов. Всего в течение 9 и 10 марта были эвакуированы около 100 тысяч человек. При этом Мариуполь и Волноваха до сих пор полностью заблокированы и, хотя Украина сделала все необходимое для работы гумкоридора, российские войска не прекратили огонь.



«Я решил все равно направить колонну грузовиков с лекарствами, едой и водой в Мариуполь… Оккупанты начали танковую атаку там, где должен был быть этот коридор. Они сделали это сознательно, знали, что срывают. У них есть четкий приказ держать Мариуполь в заложниках, издеваться над ним, постоянно обстреливать. Сегодня они уничтожили здание Главного управления ГСЧС в Донецкой области, рядом с которым было место, где мариупольцы должны были собираться на эвакуацию. Это откровенный и наглый террор от опытных террористов», — подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что Украина будет пытаться довезти в Мариуполь помощь. Также Зеленский рассказал, что оккупанты блокируют связь в городе и не дают жителям узнать информацию. Он обратился к украинцам, у которых есть связь с мариупольцами, и попросил напомнить им, что «Украина всем сердцем с городом и делает все, чтобы его пытки прекратились».

9 марта Россия нанесла удар по роддому и детской больнице в Мариуполе. В горсовете заявили, что корпус, где недавно лечились дети, сейчас полностью уничтожен, погибли три человека, 17 — пострадали. Советник мэра Мариуполя Петр Адрющенко сообщил, что с начала полномасштабной войны в городе погибли 1300 мирных жителей.

10 марта оккупанты совершили новый авианалет на Мариуполь. По словам мэра Вадима Бойченко, в город каждые полчаса заходила авиация и обстреливала жилые массивы.

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