Оккупанты продвинулись к центру Марьинки, Силы обороны дали им отпор — Минобороны 19 мая, 21:48 Защитники Украины едут в сторону Бахмута, 12 мая 2023 года (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova/File Photo)

Заместительница министра обороны Анна Маляр рассказала о ситуации на Авдеевском и Марьинском направлениях по состоянию на вечер пятницы, 19 мая.

У себя в Telegram-канале Маляр сообщила, что на Авдеевском, Марьинском и Бахмутском направлениях сейчас тяжелее всего. Российские оккупанты хотят захватить Авдеевку и Марьинку, идут ожесточенные бои.



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На Авдеевском направлении защитники Украины стойко держат оборону и контролируют Авдеевку. В Марьинке врагу удалось продвинуться в город, бои шли практически в центре, но Силы обороны сильно усложнили задачу оккупантам, написала замминистра.

«Столкнувшись с мощным сопротивлением в городе, враг направил свои усилия на фланги вокруг города — на севере и юге. Враг несет значительные потери на этих направлениях — как в живой силе, так и в технике, но не останавливается», — добавила она.

Ранее Анна Маляр рассказала, что защитники Украины в Бахмуте удерживают рубежи района Самолет, российские оккупанты перебросили туда несколько тысяч военных. Темпы продвижения украинских войск в пригороде Бахмута немного снизились, но страна-террорист не смогла вернуть утраченные позиции.

Генштаб ВСУ в вечерней сводке за 19 мая сообщил, что на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях за сутки было 70 боестолкновений, самые ожесточенные бои идут за Бахмут и Марьинку.

