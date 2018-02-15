Марина Порошенко и жена Орбана одновременно посетили Закарпатье

СМИ заметили символическое совпадение: 14 февраля Закарпатскую область с рабочим визитом посетила супруга президента Украины Марина Порошенко и жена венгерского премьер-министра Виктора Орбана Анико Леваи.

Об этом пишет Мукачево.net.

Марина Порошенко открыла первый в регионе инклюзивный центр в Ужгороде. Он создан для выполнения постановления Кабмина от 2017 года. В нем есть кабинеты логопеда, психолога а также кабинет лечебной физкультуры. Здесь будут работать олигофренопедагоры и сурдопедагоры. Центр поможет детям адаптироваться в жизни. Его услуги являются бесплатными.

В свою очередь жена Орбана посетила Берегово и соседнее село Астей. Целью венгерской представительницы стали пенсионеры и многодетные семьи. Среди мало защищенных слоев она раздала пищевые наборы и пакеты со средствами личной гигиены. На Закарпатье действует центр помощи от Ассоциации областных центров Венгрии.

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