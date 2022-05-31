В Интерфакс-Украина отменили пресс-конференцию россиянки Овсянниковой после скандала

31 мая, 17:49
Цей матеріал також доступний українською
Марина Овсянникова выступает против антироссийских санкций (Фото:Marina Ovsyannikova/via REUTERS)

Марина Овсянникова выступает против антироссийских санкций (Фото:Marina Ovsyannikova/via REUTERS)

Агентство Интерфакс-Украина отменило пресс-конференцию бывшей редактора эфира российского пропагандистского Первого канала Марии Овсянниковой, которая была запланирована на 1 июня.

Война России против Украины — главные события 31 мая

Как сообщает агентство, пресс-конференция под названием Разоблачение от Марины Овсянниковой: как работает российская пропаганда должна была начаться в среду, 1 июня, в 16:30. По данным Радио Свобода, россиянка должна была присутствовать лично.

Видео дня
Читайте также:
Скандал на российском ТВ. Кто такая Марина Овсянникова и почему ее протест скорее всего — фейк

Планы провести мероприятие с участием Овсянниковой вызвали волну возмущения в соцсетях.

скриншот / Інтерфакс-Україна / Facebook
Фото: скриншот / Інтерфакс-Україна / Facebook
скриншот / Інтерфакс-Україна / Facebook
Фото: скриншот / Інтерфакс-Україна / Facebook

Марина Овсянникова появилась в выпуске новостей Первого канала вечером 14 марта с плакатом «Нет войне! Остановите войну! Не верьте пропаганде, здесь вам врут». Также в Сети появилось ее обращение, на котором она называет полномасштабное вторжение России в Украину преступлением и говорит, что ей стыдно из-за того, что она занималась кремлевской пропагандой. После инцидента Овсянникову задержали и оштрафовали на 30 тысяч рублей.

Читайте также:
Это не Путин, это Россия. Почему кровь невинных украинцев — на руках миллионов россиян, поддерживающих Путина

Овсянникова уехала из России и была принята на работу в немецкое издание Die Welt. В своих выступлениях после протеста бывшая сотрудница пропагандистского канала выступала против «русофобии» и «коллективной ответственности» россиян за полномасштабную войну против Украины, а также призывала отменить антироссийские санкции.

Позже Марина Овсянникова отредактировала пост и удалила свои заявления Инфографика:

Путин спросил: вы согласны, чтобы я убивал гражданских? Россияне ответили: да! – Александр Алферов

https://www.youtube.com/embed/lxnbrfoU9yg
Редактор: Нина Григорская

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   СМИ Пропаганда Российские СМИ Первый канал России Российская пропаганда Скандал Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X