В Интерфакс-Украина отменили пресс-конференцию россиянки Овсянниковой после скандала 31 мая, 17:49 Цей матеріал також доступний українською Марина Овсянникова выступает против антироссийских санкций (Фото:Marina Ovsyannikova/via REUTERS)

Агентство Интерфакс-Украина отменило пресс-конференцию бывшей редактора эфира российского пропагандистского Первого канала Марии Овсянниковой, которая была запланирована на 1 июня.

Война России против Украины — главные события 31 мая

Как сообщает агентство, пресс-конференция под названием Разоблачение от Марины Овсянниковой: как работает российская пропаганда должна была начаться в среду, 1 июня, в 16:30. По данным Радио Свобода, россиянка должна была присутствовать лично.



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Планы провести мероприятие с участием Овсянниковой вызвали волну возмущения в соцсетях.



Фото: скриншот / Інтерфакс-Україна / Facebook

Фото: скриншот / Інтерфакс-Україна / Facebook

Марина Овсянникова появилась в выпуске новостей Первого канала вечером 14 марта с плакатом «Нет войне! Остановите войну! Не верьте пропаганде, здесь вам врут». Также в Сети появилось ее обращение, на котором она называет полномасштабное вторжение России в Украину преступлением и говорит, что ей стыдно из-за того, что она занималась кремлевской пропагандой. После инцидента Овсянникову задержали и оштрафовали на 30 тысяч рублей.

Овсянникова уехала из России и была принята на работу в немецкое издание Die Welt. В своих выступлениях после протеста бывшая сотрудница пропагандистского канала выступала против «русофобии» и «коллективной ответственности» россиян за полномасштабную войну против Украины, а также призывала отменить антироссийские санкции.



Позже Марина Овсянникова отредактировала пост и удалила свои заявления Инфографика:

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