Кремлевская пропагандистка Симоньян заочно арестована и будет объявлена в международный розыск — Венедиктова 11 марта, 15:46 Цей матеріал також доступний українською На данное время Маргарита Симоньян скрывается в РФ (Фото:Скриншот видео RT)

Скандальная кремлевская пропагандистка Маргарита Симоньян заочно арестована украинским судом.

Об этом в пятницу, 11 марта, сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

В связи с этим в ближайшее время Симоньян, скрывающаяся на территории РФ, будет объявлена в международный розыск.

Обращаясь к пропагандистке, генпрокурор отметила, что та будете задержана при пересечении границы другого государства с целью последующей экстрадиции в Украину.

«У меня к вам только одна просьба, других нет — не следует слепо верить представителям властей в РФ, которые, весьма вероятно, порекомендуют не переживать. Наймите хороших юристов и посоветуйтесь. Для нас в Украине очень важно, чтоб все было по букве и духу закона. „Россия, мать, забери Донбасс домой“ — это одна из сотни причин, которая заставила украинских прокуроров обратить на вас внимание. Сегодня украинские прокуроры, следуя духу вашей мировозренческой идеологии, хотят пригласить вас к нам домой», — написала Венедиктова.

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