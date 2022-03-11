Кремлевская пропагандистка Симоньян заочно арестована и будет объявлена в международный розыск — Венедиктова

11 марта, 15:46
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На данное время Маргарита Симоньян скрывается в РФ (Фото:Скриншот видео RT)

На данное время Маргарита Симоньян скрывается в РФ (Фото:Скриншот видео RT)

Скандальная кремлевская пропагандистка Маргарита Симоньян заочно арестована украинским судом.

Об этом в пятницу, 11 марта, сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

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В связи с этим в ближайшее время Симоньян, скрывающаяся на территории РФ, будет объявлена в международный розыск.

Обращаясь к пропагандистке, генпрокурор отметила, что та будете задержана при пересечении границы другого государства с целью последующей экстрадиции в Украину.

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«У меня к вам только одна просьба, других нет — не следует слепо верить представителям властей в РФ, которые, весьма вероятно, порекомендуют не переживать. Наймите хороших юристов и посоветуйтесь. Для нас в Украине очень важно, чтоб все было по букве и духу закона. „Россия, мать, забери Донбасс домой“ — это одна из сотни причин, которая заставила украинских прокуроров обратить на вас внимание. Сегодня украинские прокуроры, следуя духу вашей мировозренческой идеологии, хотят пригласить вас к нам домой», — написала Венедиктова.

https://www.facebook.com/irina.venediktova.31/posts/5292740397405519&show_text=true&width=500
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Арест Российская пропаганда Ирина Венедиктова Офис генерального прокурора Маргарита Симоньян Война России против Украины

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