В Марганце мужчина взял заложницу в здании пенсионного фонда и угрожал гранатой, произошел взрыв
Неизвестный с гранатой сам получил осколочные ранения после подрыва боеприпаса (Фото:МВД)
Днем в среду, 2 августа, в Марганце Днепропетровской области неизвестный пришел с гранатой в управление пенсионного фонда, произошел взрыв.
Как сообщили в пресс-службе МВД, мужчина зашел в административное здание с гранатой в руках и взял заложницу, угрожая взорвать боеприпас.
Во время переговоров с правоохранителями он отпустил женщину, а затем взорвал гранату.
Мужчина получил осколочные ранения. Полицейские на месте оказали ему медицинскую помощь. Остальные люди не пострадали.
На месте инцидента идут следственные действия. По данному факту начато два уголовных производства: по ч. 2 ст. 147 (захват заложников) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.
Мужчине может грозить до 15 лет тюрьмы.
Мотивы его поступка пока не сообщаются.
5 июля бывший боец батальона Сич Игорь Гуменюк, обвиняемый в подрыве гранаты под Верховной Радой в 2015 году, взорвал неизвестное взрывное устройство в Шевченковском суде Киева и погиб сам.
В этот день в суде проходило новое заседание по его делу. По словам главы МВД Игоря Клименко, заседание длилось около двух часов, после чего Игорь Гуменюк пошел в туалет. Там он закрылся и, приоткрыв дверь, бросил в караульных неизвестное взрывное устройство. После этого Гуменюк попытался сбежать из зала суда.