В Марганце мужчина взял заложницу в здании пенсионного фонда и угрожал гранатой, произошел взрыв 2 августа, 11:39 Неизвестный с гранатой сам получил осколочные ранения после подрыва боеприпаса (Фото:МВД)

Днем в среду, 2 августа, в Марганце Днепропетровской области неизвестный пришел с гранатой в управление пенсионного фонда, произошел взрыв.

Как сообщили в пресс-службе МВД, мужчина зашел в административное здание с гранатой в руках и взял заложницу, угрожая взорвать боеприпас.

Во время переговоров с правоохранителями он отпустил женщину, а затем взорвал гранату.

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Мужчина получил осколочные ранения. Полицейские на месте оказали ему медицинскую помощь. Остальные люди не пострадали.

Фото: МВД/Telegram

На месте инцидента идут следственные действия. По данному факту начато два уголовных производства: по ч. 2 ст. 147 (захват заложников) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Мужчине может грозить до 15 лет тюрьмы.

Мотивы его поступка пока не сообщаются.

5 июля бывший боец батальона Сич Игорь Гуменюк, обвиняемый в подрыве гранаты под Верховной Радой в 2015 году, взорвал неизвестное взрывное устройство в Шевченковском суде Киева и погиб сам.

В этот день в суде проходило новое заседание по его делу. По словам главы МВД Игоря Клименко, заседание длилось около двух часов, после чего Игорь Гуменюк пошел в туалет. Там он закрылся и, приоткрыв дверь, бросил в караульных неизвестное взрывное устройство. После этого Гуменюк попытался сбежать из зала суда.