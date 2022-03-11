Марцинкив об ударе по Ивано-Франковску: Погибших нет, инфраструктура не повреждена 11 марта, 12:25 Цей матеріал також доступний українською Руслан Марцинкив рассказал, что жертв и разрушений в результате удара по Ивано-Франковску нет (Фото:Галицький кореспондент)

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив рассказал, что в результате удара по аэропорту города никто не погиб, инфраструктура не повреждена.

«Это утро в Ивано-Франковской общине было неспокойным. Но сейчас опасность миновала. Будьте максимально внимательны и осторожны, когда слышите сообщение об опасности от меня или от главы военной администрации из официальных источников. И следуйте указаниям, которые вам дают. В первую очередь это касается жителей, живущих рядом со стратегическими объектами», — отметил он.

Соответствующие службы выясняют, почему не сработало оповещение.

Марцинкив напомнил, что это второй обстрел Ивано-Франковска с начала войны.

«В любую минуту может быть опасность. Надо понимать, что цель врага — посеять панику и страх. Поэтому наносят удары в западных областях, в тылу Украины», — подчеркнул он.

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