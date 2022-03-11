Марцинкив об ударе по Ивано-Франковску: Погибших нет, инфраструктура не повреждена
Руслан Марцинкив рассказал, что жертв и разрушений в результате удара по Ивано-Франковску нет (Фото:Галицький кореспондент)
Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив рассказал, что в результате удара по аэропорту города никто не погиб, инфраструктура не повреждена.
«Это утро в Ивано-Франковской общине было неспокойным. Но сейчас опасность миновала. Будьте максимально внимательны и осторожны, когда слышите сообщение об опасности от меня или от главы военной администрации из официальных источников. И следуйте указаниям, которые вам дают. В первую очередь это касается жителей, живущих рядом со стратегическими объектами», — отметил он.
Соответствующие службы выясняют, почему не сработало оповещение.
Марцинкив напомнил, что это второй обстрел Ивано-Франковска с начала войны.
«В любую минуту может быть опасность. Надо понимать, что цель врага — посеять панику и страх. Поэтому наносят удары в западных областях, в тылу Украины», — подчеркнул он.
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