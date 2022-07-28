Руководил обороной. Генерал Марченко вернулся в Николаевскую область
Дмитрий Марченко (Фото:Скриншот Радио Свобода/youtube)
Генерал Дмитрий Марченко, весной руководивший обороной Николаева, вернулся в Николаевскую область. Перед ним будет стоять ряд задач, в том числе взаимодействие с партизанами.
Об этом сказал глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким на брифинге в Медиацентре Украина — Укринформ.
По его словам, Марченко возвращается для усиления взаимодействия военной администрации и Вооруженных сил Украины. Он не будет подчинен командованию Александрия.
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«Он откомандирован для взаимодействия с партизанами, в частности в Херсонской области, и с военной администрацией по многим вопросам. Шире не буду раскрывать. Есть у него задачи, которые он будет выполнять на территории Николаевской и Херсонской областей», — сказал Ким.
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