Оккупанты потеряла шанс захватить Николаев еще в марте — Марченко

9 августа, 00:43
Уничтоженная российская техника (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Уничтоженная российская техника (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Генерал-майор Дмитрий Марченко заявил, что российские оккупанты потеряли какие-либо шансы захватить Николаев еще в марте 2022 года.

В эфире телемарафона он отметил, что украинская артиллерия успешно уничтожает склады и логистику оккупантов, из-за чего им сложно планировать наступательные операции.

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«Свой шанс захватить Николаев они упустили еще в марте. Сейчас в Николаеве очень хорошо построена оборона. Те силы и средства, которые находятся, их достаточно для того, чтобы отразить любые атаки врага», — заявил Марченко.

Он отметил, что российские войска лишь имитируют подготовку к наступлению на юге.

«Они хотят ввести нас в заблуждение. Что они вроде бы готовят наступательные действия», — заявил Марченко.

https://www.youtube.com/watch?v=AsWOBHaXuX0&ab_channel=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2
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Ранее Институт изучения войны сообщил, что российские войска пытаются продвинуться к Николаеву с восточной стороны от города, однако 7 августа не добились на этом направлении никаких территориальных успехов.

https://www.youtube.com/watch?v=63S98BtPBVQ
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Николаев Николаевская область Война в Украине Дмитрий Марченко Война России против Украины

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