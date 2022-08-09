Оккупанты потеряла шанс захватить Николаев еще в марте — Марченко 9 августа, 00:43 Уничтоженная российская техника (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Генерал-майор Дмитрий Марченко заявил, что российские оккупанты потеряли какие-либо шансы захватить Николаев еще в марте 2022 года.

В эфире телемарафона он отметил, что украинская артиллерия успешно уничтожает склады и логистику оккупантов, из-за чего им сложно планировать наступательные операции.

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«Свой шанс захватить Николаев они упустили еще в марте. Сейчас в Николаеве очень хорошо построена оборона. Те силы и средства, которые находятся, их достаточно для того, чтобы отразить любые атаки врага», — заявил Марченко.

Он отметил, что российские войска лишь имитируют подготовку к наступлению на юге.

«Они хотят ввести нас в заблуждение. Что они вроде бы готовят наступательные действия», — заявил Марченко.

Ранее Институт изучения войны сообщил, что российские войска пытаются продвинуться к Николаеву с восточной стороны от города, однако 7 августа не добились на этом направлении никаких территориальных успехов.

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