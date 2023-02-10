Над Одесской областью сбили четыре дрона-камикадзе 10 февраля, 21:31 Иранские дроны Shahed-136 (Фото:Громадське Радіо/Twitter)

Глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко сообщил, что над Одесской областью силами ПВО были сбиты четыре дрона-камикадзе.

Он отметил, что дроны пытались попасть в объекты энергетической инфраструктуры.

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После ночной атаки дронов в ряде регионов Украины утром 10 февраля Россия провела новую ракетную атаку. Зафиксированы пуски ракет несколькими волнами, в том числе с кораблей в Черном море и российских стратегических бомбардировщиков.

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Министр энергетики Герман Галущенко сообщил о попадании в объекты тепловой и гидрогенерации, а также высоковольтной инфраструктуре в шести областях. Известно про «прилеты» по энергообъектам в Харькове, Запорожье, Хмельницком, Ивано-Франковской и Львовской областях. Однако цельность энергосистемы Украины удалось сохранить.

Украинские защитники сбили 61 из 71 ракет.