Над Одесской областью сбили четыре дрона-камикадзе
Иранские дроны Shahed-136 (Фото:Громадське Радіо/Twitter)
Глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко сообщил, что над Одесской областью силами ПВО были сбиты четыре дрона-камикадзе.
Он отметил, что дроны пытались попасть в объекты энергетической инфраструктуры.
После ночной атаки дронов в ряде регионов Украины утром 10 февраля Россия провела новую ракетную атаку. Зафиксированы пуски ракет несколькими волнами, в том числе с кораблей в Черном море и российских стратегических бомбардировщиков.
Министр энергетики Герман Галущенко сообщил о попадании в объекты тепловой и гидрогенерации, а также высоковольтной инфраструктуре в шести областях. Известно про «прилеты» по энергообъектам в Харькове, Запорожье, Хмельницком, Ивано-Франковской и Львовской областях. Однако цельность энергосистемы Украины удалось сохранить.
Украинские защитники сбили 61 из 71 ракет.