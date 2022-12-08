8 декабря в Одессе электроэнергия будет весь день

8 декабря, 00:35
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Электрики возобновляют ЛЭП вблизи Одессы (Фото:ArthurVikh/Twitter)

Электрики возобновляют ЛЭП вблизи Одессы (Фото:ArthurVikh/Twitter)

Глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко сообщил, что в четверг, 8 декабря, в Одессе электроснабжение будет весь день.

По его словам, это необходимо для полноценного возобновления работы теплоснабжения. Сейчас в городе к электросетям стали подключать бытовых потребителей.

Днем раньше у жителей города возобновилось водоснабжение.

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Киев во время отключения света (Фото:REUTERS/Валентин Огиренко) Последний российский ракетный удар отбросил состояние энергосистемы на неделю назад — YASNO

В Укрэнерго утром 7 декабря сообщили, что в энергосистеме сохраняется значительный дефицит, в некоторых регионах действуют аварийные отключения.

Ранее генеральный директор YASNO Сергей Коваленко сказал, что Украина сможет отказаться от света по графику не раньше конца марта 2023 года, если зима и весна пройдет в стабилизационных графиках.

5 декабря страна-агрессор совершила новый массированный ракетный удар по Украине. В Воздушных Силах ВСУ сообщили, что защитники Украины сбили больше 60 из более чем 70 ракет, выпущенных оккупантами.

Сообщалось о повреждениях энергетических объектов в Одесской, Винницкой, Киевской и Николаевской областях. В МВД Молдовы сообщили, что ракета упала в районе приграничного города Бричаны на территории страны, но не взорвалась.

https://www.youtube.com/watch?v=vJk2Iq6i5fY
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Одесская область Одесса Электроснабжение Война в Украине Война России против Украины

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