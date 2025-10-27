«Обычная карта Google Maps». Полковник Манько ответил на обвинения относительно обнародования «тайных» карт

Начальник управления штурмовых подразделений ВСУ полковник Валентин Манько уверяет, что опубликованные им в соцсетях фото с картами не содержат сведений с грифом «секретно» и не являются служебной информацией.

Об этом он рассказал Суспільному в понедельник, 27 октября.

Манько отметил, что опубликованные им изображения — обычная карта Google Maps с собственными пометками, которые, по его мнению, не представляют угрозы и не повредят операциям ВСУ.

«Это обычная карта Google Map, на которую я сам лично нанес отметки, что за нами, а что нет. Я показал как есть. А россияне замыливают глаза [главе Кремля Владимиру] Путину. Теперь пусть горят в аду. Они забегают в населенный пункт, ставят флаг и все. А потом через 10−30 минут умирают вместе с той тряпкой и не говорят», — пояснил полковник.

Ранее Манько обвинили в публикации в социальных сетях фотографий, на которых изображены карты, которые якобы могли бы быть полезными для российских оккупантов. На это обратил внимание волонтер и активист Сергей Стерненко.

«Полковник Манько в TikTok опубликовал фото, на которых видно карты с грифом „секретно“. Публикация таких фото может помочь врагу», — говорится в его сообщении в Telegram.

Кроме того, ряд военных и OSINT-аналитиков выразили возмущение из-за таких фото.

20 октября бывший начальник штаба 12 бригады Нацгвардии Азов Богдан Кротевич сообщил, что в соцсетях полковника Валентина Манько, который возглавляет управление штурмовыми подразделениями ВСУ и готовится стать командующим Штурмовыми войсками ВСУ, нашли видео под российскую музыку, записанные после начала полномасштабной войны.

Позже, отвечая на критику, он опубликовал видео в TikTok, где танцует и подпевает под композицию украинского эстрадного исполнителя Степана Гиги Золото Карпат.