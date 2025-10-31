В ВСУ считают, что опубликованные полковником Манько карты не содержат секретной информации

В Вооруженных силах Украины считают, что опубликованные полковником Валентином Манько фото с картами не содержат информации с ограниченным доступом. Об этом сообщили в Главном управлении коммуникации ВСУ на запрос Суспільного .

В ведомстве пояснили, что после проведенного анализа фото, которые публиковал полковник, установили, что карты не раскрывают пространственные и временные детали операций Сил обороны Украины, а также не содержат данных о подразделениях, принимавших в них участие.

«Сведения, отраженные на картах-схемах, не предусматривают утечки информации с ограниченным доступом, в том числе в связи со значительной задержкой во времени их публикации», — говорится в сообщении управления.

В ВСУ подчеркнули, что публикация полковника не содержит критической информации, которая могла бы быть использована врагом для разведки или повлечь потери среди личного состава, техники или раскрытия планов применения ВСУ.

Ранее полковника обвинили в публикации карт, которые могли содержать информацию с грифом «секретно» или «для служебного пользования», однако сам Манько заявил, что карты на фото — это карты Google, и все отметки он наносил самостоятельно.

Кроме того, ряд военных и OSINT-аналитиков выразили возмущение из-за таких фото.

20 октября бывший начальник штаба 12 бригады Нацгвардии Азов Богдан Кротевич сообщил, что в соцсетях полковника Валентина Манько, который возглавляет управление штурмовыми подразделениями ВСУ и готовится стать командующим Штурмовыми войсками ВСУ, нашли видео под российскую музыку, записанные после начала полномасштабной войны.

Позже, отвечая на критику, тот опубликовал видео в TikTok, где танцует и подпевает под композицию украинского эстрадного исполнителя Степана Гиги Золото Карпат.