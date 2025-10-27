Полковника Манько, который должен возглавить Штурмовые войска, обвинили в публикации военных карт с грифом «секретно»

Полковника Валентина Манько обвинили в публикации в социальных сетях фотографий, на которых, вероятно, изображены карты, которые могут быть полезными для российских оккупантов. На это обратил внимание волонтер и активист Сергей Стерненко.

«Полковник Манько в TikTok опубликовал фото, на которых видно карты с грифом „Секретно“. Публикация таких фото может помочь врагу», — заявил он.

Стерненко также опубликовал фото из августовского сообщения Манько, в котором говорилось о его собаке. Когда именно сделаны снимки — неизвестно.

Одно из них полковник уже публиковал ранее, в сентябре 2024 года, поэтому фото по меньшей мере год. Тогда же он публиковал и другие фотографии с картами, но они были частично зарисованы.

Впоследствии Манько ответил, что все его публикации проходят проверку.

«Все что я публикую проходит проверку — это раз. Это обычная карта Гугл карт, где я обозначил какие села за нами, а какие нет», — говорится в заметке.

В соцсети Х немало военных выразили возмущение из-за таких фото.

Проект OSINT КиберБорошно обратил внимание на несоответствие между картами, опубликованными Манько, и картами от DeepState. В частности, они заметили разницу в 9 км в районе Вербового — Березового в Днепропетровской области.

В свою очередь аналитики DeepState подтвердили несоответствие по картам, а также подчеркнули, что материалы, которые полковник обнародовал, подпадают под гриф Для служебного пользования (ДСП), что означает ограниченный доступ и запрет на разглашение без соответствующего разрешения.

«Это может быть как сознательное искажение реальной обстановки перед Главнокомандующим, так и реальные позиции Сил обороны, которые часто выставляют для бумажного содержания села. В большинстве приказ на отход с таких позиций не дают, или дают когда уже поздно», — говорится в заметке.

Командир 108 отдельного штурмового батальона Вовки Да Винчи Сергей Филимонов также прокомментировал ситуацию, отметив, что не может понять, почему полковник Манько рассматривается как кандидат на должность командующего Штурмовых войск.

«Не могу осознать, что этого человека рассматривают как кандидата на должность командующего Штурмовых войск. Боюсь, что [главнокомандующий] воспринимает ситуацию, описанную в этом докладе, как реальную», — писал он.

В то же время отвечая на комментарии относительно карты, полковник Манько опубликовал ее в большем расширении.

Фото: Manko Valentin/Facebook

Аналитики DeepState и КиберБорошна добавили, что ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отмечал о недопустимости искажать реальное положение дел и добавил, что командиры, которые скрывают правду в докладах, не могут оставаться на своих должностях.

20 октября бывший начальник штаба 12 бригады Нацгвардии Азов Богдан Кротевич сообщил, что в соцсетях полковника Валентина Манько, который возглавляет управление штурмовыми подразделениями ВСУ и готовится стать командующим Штурмовыми войсками ВСУ, нашли видео под российскую музыку, записанные после начала полномасштабной войны.

Позже, отвечая на критику, он опубликовал видео в TikTok, где танцует и подпевает под композицию украинского эстрадного исполнителя Степана Гиги Золото Карпат.