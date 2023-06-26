Мангера и Левина приговорили к 10 годам тюрьмы по делу об убийстве Катерины Гандзюк 26 июня, 12:27 Екатерину Гандзюк облили концентрированной серной кислотой возле ее дома 31 июля 2018 года, она умерла от ожогов (Фото:Кто заказал Катю Гандзюк?/Facebook)

Днепровский районный суд Киева вынес приговор по делу об убийстве херсонской активистки Катерины Гандзюк Владиславу Мангеру и Алексею Левину в понедельник, 26 июня.

Оглашение приговора транслировали на сайте суда.

Бывшего главу Херсонского областного совета Мангера признали виновным в заказе нападения, а помощника депутата облсовета Левина — в его организации. Прокуроры доказали, что в начале июля 2018-го Мангер на почве личной неприязни решил организовать нападение на общественную активистку. К организации преступления он привлек Левина.

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Также они должны выплатить семье Гандзюк компенсацию в размере 15 миллионов гривен.

Судебное рассмотрение дела в отношении Мангера и Левина началось в августе 2020 года. Всего оно насчитывает около 200 томов.

Убийство Катерины Гандзюк



31 июля 2018 года в Херсоне неизвестный облил активистку Катерину Гандзюк концентрированной серной кислотой возле ее дома. От полученных ожогов она умерла в больнице 4 ноября, через три месяца после нападения.

По данным следствия, организаторами преступления оказались глава Херсонского областного совета Владислав Мангер и бывший помощник одного из его депутатов Алексей Левин.

Еще один фигурант дела — Игорь Павловский, который пошел на сделку со следствием, дав показания против обоих организаторов. Еще пятерых фигурантов нападения — Никиту Грабчука, Виктора Горбунова, Вячеслава Вишневского, Владимира Васяновича и Сергея Торбина — приговорили к тюремным срокам от трех до шести с половиной лет в 2019 году.

Горбунов, купивший кислоту, уже отбыл наказание и вышел на свободу. Также в Офисе генпрокурора говорили, что после разрешения освобождать из мест лишения свободы бывших военных, которые захотели защищать Украину, из-под стражи вышел Торбин.

